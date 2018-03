Băng rừng truy tìm hung thủ nổ súng bắn chết người ở quán bida

Bị lực lượng chức năng truy bắt, nhóm đối tượng xả súng ở tỉnh Kon Tum khiến 2 người thương vong đã bỏ lại ô tô, súng, lựu đạn để chạy trốn.

Sáng 28/3, theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Kon Tum, khoảng 11h ngày 27/3, Nguyễn Mạnh C. (SN 1988) và Lê Văn X. (SN 1982, cùng ngụ huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đánh bida tại quán Khải Sơn (số 72, Lê Quý Đôn, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Tại đây, vào thời điểm trên, cả hai bị một đối tượng lạ mặt dùng súng bắn. Hậu quả nạn nhân C. tử vong tại chỗ, anh X. bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời triển khai lực lượng truy bắt nhóm hung thủ gây án.

Theo kết quả khám nghiệm của Công an tỉnh Kon Tum, tại hiện trường, công an phát hiện trước quán bida có 3 vỏ đạn, 1 vỏ đạn rơi giữa đường. Nạn nhân C. bị bắn nằm gục chết bên đường. Bên cạnh thi thể của nạn nhân có một cây gậy dùng chơi bida.

Hiện trường vụ nổ súng kinh hoàng tại quán bida.

Theo trích xuất camera, cơ quan công an phát hiện, sau khi gây án, nghi can cùng 2 đối tượng khác đã lên ô tô bán tải bỏ trốn theo Quốc lộ 24 hướng từ tỉnh Kon Tum đi tỉnh Quảng Ngãi. Vì vậy, Công an tỉnh Kon Tum thông tin và phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi đón đầu truy bắt các đối tượng.

Theo cán bộ Công an tỉnh Kon Tum thông tin, khi chiếc ô tô của nhóm đối tượng chạy đến địa phận huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi), Công an Quảng Ngãi phát hiện và lập chốt chặn. Ngay lập tức, 3 đối tượng trên xe bán tải đã bỏ lại xe, súng và lựu đạn bỏ trốn vào rừng.

Hiện, công an đã bắt được 1 đối tượng, đồng thời huy động lực lượng băng rừng truy bắt các đối tượng còn lại.

Hồ Nam