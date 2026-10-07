Băng rôn 'Chúc mừng năm mới 2026' vẫn treo nhiều nơi ở Hà Nội

Đến chiều 7-10, tại ngõ 108 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng (Hà Nội), một băng rôn với nội dung “Chúc mừng năm mới 2026” vẫn còn. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP đến chiều 7-10-2026, các băng rôn phục vụ dịp tết vẫn treo trên cột, giá đỡ dọc một số tuyến đường và tại khu vực công viên trên địa bàn Hà Nội.

Tại Công viên Indira Gandhi trên đường Láng Hạ, phường Giảng Võ chữ nổi tuyên truyền phục vụ dịp tết 2026 vẫn xuất hiện tại cổng chào. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Một số tấm còn khá mới, màu sắc, chữ viết tương đối rõ; số khác đã bạc màu, nhăn nhàu sau thời gian dài chịu tác động của thời tiết. Trên các tuyến phố có mật độ giao thông cao, băng rôn chúc mừng năm mới nằm xen kẽ với hệ thống pano, áp phích và các hình thức cổ động trực quan khác.

Trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội), băng rôn, pano “Chúc mừng năm mới 2026” vẫn còn được treo trên tuyến đường. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Treo băng rôn, khẩu hiệu là hình thức cổ động trực quan được Hà Nội triển khai vào các dịp lễ, tết và sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố tổ chức trang trí, tuyên truyền tại nhiều tuyến phố, khu vực trung tâm và địa điểm công cộng. Tuy nhiên, đến nay đã gần cuối tháng 9 âm lịch, một số băng rôn phục vụ dịp tết vẫn chưa được thu dọn.

Một tòa nhà trên đường Xuân La (Hà Nội), Decal trang trí tết vẫn còn dán trên mặt tiền tòa nhà dù đã hết quý 3-2026. Ảnh: TIẾN CƯỜNG