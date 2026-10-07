Băng rôn 'Chúc mừng năm mới 2026' vẫn treo nhiều nơi ở Hà Nội
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 qua đã lâu và chỉ còn vài tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhưng tại một số tuyến phố, công viên ở Hà Nội, băng rôn “Chúc mừng năm mới 2026” vẫn chưa được tháo dỡ, thay thế.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP đến chiều 7-10-2026, các băng rôn phục vụ dịp tết vẫn treo trên cột, giá đỡ dọc một số tuyến đường và tại khu vực công viên trên địa bàn Hà Nội.
Một số tấm còn khá mới, màu sắc, chữ viết tương đối rõ; số khác đã bạc màu, nhăn nhàu sau thời gian dài chịu tác động của thời tiết. Trên các tuyến phố có mật độ giao thông cao, băng rôn chúc mừng năm mới nằm xen kẽ với hệ thống pano, áp phích và các hình thức cổ động trực quan khác.
Treo băng rôn, khẩu hiệu là hình thức cổ động trực quan được Hà Nội triển khai vào các dịp lễ, tết và sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố tổ chức trang trí, tuyên truyền tại nhiều tuyến phố, khu vực trung tâm và địa điểm công cộng. Tuy nhiên, đến nay đã gần cuối tháng 9 âm lịch, một số băng rôn phục vụ dịp tết vẫn chưa được thu dọn.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bang-ron-chuc-mung-nam-moi-2026-van-treo-nhieu-noi-o-ha-noi-post875332.html