Bảng quảng cáo trên cao tốc bị tấn công mạng

Ảnh: Cairo Report

Bảng quảng cáo này nằm trên trục đường tấp nập “26 tháng 7” ở Cairo. Sự việc đã gây xôn xao trên mạng xã hội khi nhiều người đi đường dừng xe lại và lấy điện thoại ra để ghi hình.

Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy trên hình ảnh khiêu dâm có dòng chữ: “Bị rò rỉ bởi: Ch, 19ylegal never and nivex” cùng tên của một kênh trên ứng dụng Telegram có tên người dùng là @LeakersGov.

Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết màn hình này thuộc một công ty quảng cáo có hợp đồng với doanh nghiệp quốc tế. “Trang web của công ty quốc tế đó đã bị tấn công mạng, dẫn đến việc các hình ảnh trái phép bị phát tán”, Bộ Nội vụ Ai Cập thông tin, và cho biết thêm rằng vụ tấn công này diễn ra “đồng thời tại một số quốc gia khác”.

Bộ Nội vụ Ai Cập không nêu tên công ty này cũng như không tiết lộ những quốc gia nào khác bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, truyền thông địa phương đưa tin, những hình ảnh khiêu dâm tương tự cũng đã xuất hiện trên các bảng quảng cáo điện tử tại Iraq, Malaysia và Brazil. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết: “Các thủ tục pháp lý đã được khởi động”.

Trước đây, chính quyền địa phương tại khu vực này từng buộc phải tắt các bảng quảng cáo điện tử sau khi những hình ảnh khiêu dâm xuất hiện trên đó.

Theo CNN