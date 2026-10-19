Băng qua Quốc lộ 1, người phụ nữ bị xe máy tông tử vong

Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Bắc Bình vào khuya 18/10. Theo thông tin ban đầu, xe máy mang biển số 47P4-5859 đang lưu thông thì va chạm với người phụ nữ đi bộ qua đường.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm khiến người đi bộ văng xuống đường, nằm bất động. Dù được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân được xác định là bà N.T.M (SN 1955, ngụ xã Bắc Bình).

Tại hiện trường, xe máy ngã giữa đường, sát dải phân cách cứng. Công an xã Bắc Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.