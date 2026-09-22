Băng qua lối đi tự mở, người đàn ông ở Đà Nẵng bị tàu hỏa tông tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 22/9, ông N.Đ.D.(36 tuổi, trú thôn Thạnh Hòa, xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng) chạy xe máy băng qua đường dân sinh đoạn Km 859+040 khu gian Tam Thành - Tam Kỳ thì bị tàu hỏa tông.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đ.S)

Sau cú tông mạnh, nạn nhân và xe máy bị cuốn vào tàu. Thi thể nạn nhân nằm cách địa điểm xảy ra va chạm khoảng 60m, xe máy cách 300m.

Hiện, thi thể ông D. đã được bàn giao cho người thân để lo hậu sự. Trong khi đó, sau tai nạn, tàu SE dừng khu gian 16 phút để xử lý.

Cách đây hơn 1 tháng, tại Đà Nẵng xảy ra vụ người đàn ông đứng ở mép taluy đường sắt và bị tàu hỏa tông tử vong.

Cụ thể, khoảng 21h55 ngày 4/8, tàu HH16 xuất phát tại ga Quảng Ngãi đi về phía Bắc. Đến 22h46 cùng ngày, tàu thông qua khu gian Diêm Phổ - Tam Kỳ (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng). Đến Km870+950, ban lái tàu phát hiện người đàn ông đứng ở mép taluy đường bên trái hướng tàu chạy (bên trong khổ giới hạn đường sắt).

Ban lái tàu kéo còi cảnh báo đồng thời kéo phanh khẩn cấp nhưng không kịp, tàu tông trúng khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi xảy ra tai nạn, ban lái tàu báo sự việc lên bộ phận điều độ và trực ban hai ga để giải quyết. Đến 23h45, tàu HH16 tiếp tục hành trình.