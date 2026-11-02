Băng qua đường cao tốc, người đàn ông bị ô tô tông tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 sáng 2/11 trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đoạn gần cầu vượt Thường Tín (Hà Nội) giữa ô tô với người đi bộ khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm tai nạn xảy ra, ô tô mang BKS: 18A-747.XX đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ theo hướng từ Ninh Bình về Hà Nội.

Khi đến khu vực trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với một người đàn ông đang chạy bộ băng qua đường cao tốc. Vụ tai nạn khiến người này bị văng xa, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã cử cán bộ khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an xã và đơn vị quản lý đường cao tốc để giải quyết vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Đường cao tốc theo quy định chỉ dành cho phương tiện ô tô lưu thông với tốc độ cao, người đi bộ không được phép đi vào.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, người đi bộ trên đường cao tốc sẽ bị phạt 400 đến 600 nghìn đồng. Mức phạt này không phải là quá cao, nhưng việc người đi bộ băng ngang qua đường cao tốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn chết người, nhất là trong điều kiện trời tối, tầm quan sát của tài xế ô tô bị hạn chế.

Theo Cục CSGT, đơn vị sẽ làm việc với ban quản lý, vận hành đường cao tốc để làm rõ trách nhiệm của lực lượng tuần đường. Đồng thời, Cục CSGT sẽ có văn bản gửi các đơn vị vận hành đường cao tốc trên toàn quốc nhằm chấn chỉnh công tác tuần tra, kiểm soát và phối hợp triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông.