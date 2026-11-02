Băng qua cao tốc tử vong: Khi nào tài xế bị truy cứu?

Băng qua cao tốc, người đàn ông bị ô tô tông tử vong

Khoảng 6h30 ngày 2/11, tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, hướng Ninh Bình – Hà Nội, đoạn gần cầu vượt Thường Tín thuộc địa phận xã Hồng Vân (TP. Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Thời điểm trên, ô tô con lưu thông ở làn sát dải phân cách giữa, nơi có tốc độ tối đa cho phép 100 km/h. Bất ngờ, một người đàn ông chạy băng qua đường cao tốc, cắt ngang đầu các phương tiện đang di chuyển.

Do một phần tầm nhìn bị xe tải chạy ở làn bên cạnh che khuất, tài xế ô tô con không kịp xử lý, tông trực diện vào người đàn ông. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) có mặt tại hiện trường để phân luồng, xử lý vụ việc.

Người đàn ông bất ngờ chạy băng qua cao tốc.

Sau tai nạn, lực lượng CSGT sẽ làm việc với ban quản lý, đơn vị vận hành đường cao tốc, gắn trách nhiệm của lực lượng tuần đường. Đồng thời, đơn vị sẽ có văn bản gửi các đơn vị vận hành cao tốc về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Băng qua cao tốc, khi nào tài xế bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Vụ tai nạn tiếp tục cảnh báo nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng khi người dân tự ý đi bộ, chạy băng qua đường cao tốc. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa hành vi vi phạm của người đi bộ và trách nhiệm pháp lý của người điều khiển phương tiện trong vụ tai nạn.

Khoản 3 Điều 25 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định người đi bộ không được đi trên đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

Theo điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ trường hợp được phép, bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Đối với tài xế, không thể chỉ căn cứ vào hậu quả có người tử vong để mặc nhiên kết luận người điều khiển ô tô phải chịu trách nhiệm hình sự. Việc xem xét trách nhiệm cần làm rõ tài xế có vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ hay không, hành vi vi phạm có quan hệ nhân quả với hậu quả xảy ra hay không, cùng các tình tiết cụ thể của vụ việc.

Điều 260 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trong đó, hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông gây hậu quả chết người có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo điều luật này.

Vì vậy, cơ quan chức năng cần căn cứ kết quả điều tra, dữ liệu camera, tốc độ thực tế của phương tiện, khoảng cách, tầm nhìn, thời điểm phát hiện người đi bộ và khả năng xử lý của tài xế để đánh giá toàn diện vụ việc. Việc người đi bộ bất ngờ băng qua cao tốc là tình tiết cần được xem xét, nhưng không thay thế việc xác minh các yếu tố liên quan đến lỗi của người điều khiển phương tiện.

Với người dân, bài học an toàn giao thông rất rõ ràng: tuyệt đối không đi bộ hoặc chạy băng qua cao tốc. Khi cần sang đường, phải sử dụng cầu vượt, hầm chui hoặc lối đi được thiết kế dành riêng, không tự ý xâm nhập phần đường dành cho phương tiện cơ giới.

Với các đơn vị quản lý, vận hành, công tác tuần đường, phát hiện và ngăn chặn người đi bộ xâm nhập cao tốc cũng cần được chú trọng. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa những tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tương tự.