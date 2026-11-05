Băng qua cao tốc tử vong: Cục CSGT nói gì về trách nhiệm tài xế?

Trước đó, ngày 2/11, Báo Công lý đã thông tin về vụ việc trong bài viết " Băng qua cao tốc tử vong: Khi nào tài xế bị truy cứu" . Đến ngày 5/11, Cục CSGT tiếp tục đưa ra những phân tích bước đầu về trách nhiệm của người đi bộ và tài xế ô tô trong vụ tai nạn, với các vấn đề pháp lý đáng chú ý.

Cục CSGT phân tích trách nhiệm tài xế tông người đi bộ băng qua cao tốc

Theo thông tin từ Cục CSGT, khoảng 6h56 ngày 2/11/2026, tại Km192+300 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, hướng Nghệ An đi Hà Nội, thuộc địa phận xã Hồng Vân, TP. Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô con và một người đi bộ khiến người này tử vong.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội xác minh, làm rõ theo quy định.

Cục CSGT cho biết, đây không phải lần đầu xuất hiện tình trạng người đi bộ tự ý băng qua đường trên tuyến cao tốc này. Hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, không chỉ đe dọa tính mạng người đi bộ mà còn gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người đi bộ không được đi trên đường cao tốc, trừ người và phương tiện thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường cao tốc theo quy định.

Người đàn ông bất ngờ chạy băng qua cao tốc.

Đánh giá sơ bộ về vụ việc, Cục CSGT nhận định, nếu đây là vụ tai nạn giao thông, không phải vụ tự tử hoặc vụ việc có tính chất khác, thì nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả là hành vi người đi bộ chạy băng qua đường cao tốc, vi phạm quy định nêu trên.

Đối với tài xế ô tô con, qua dữ liệu camera hành trình, phương tiện di chuyển với tốc độ khoảng 90km/h, đúng làn đường cho phép. Các điều kiện tham gia giao thông của người lái và phương tiện bước đầu được xác định bảo đảm quy định, gồm giấy phép lái xe, không có nồng độ cồn, ma túy và phương tiện bảo đảm an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở đó, Cục CSGT cho rằng, trong trường hợp xác định người lái xe không thể lường trước hoặc không buộc phải lường trước hậu quả của sự việc thì có thể xem xét đây là sự kiện bất ngờ theo quy định của pháp luật hình sự.

Khi nào tài xế không phải chịu trách nhiệm hình sự?

Vấn đề này được quy định tại Điều 20 Bộ luật Hình sự về sự kiện bất ngờ. Theo đó, người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội trong trường hợp không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, việc người đi bộ vi phạm quy định, tự ý băng qua cao tốc không đồng nghĩa trong mọi trường hợp tài xế đều đương nhiên được loại trừ trách nhiệm hình sự. Cơ quan có thẩm quyền vẫn phải xem xét các tình tiết cụ thể, khả năng nhận biết, xử lý tình huống và những yếu tố liên quan để xác định người lái xe có thể lường trước hậu quả hay không.

Về trách nhiệm dân sự, Cục CSGT cho biết, nếu sự việc được xác định là trường hợp bất khả kháng thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại cũng được xem xét theo các quy định pháp luật có liên quan.

Theo khoản 2 Điều 584 Bộ luật Dân sự, người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu thiệt hại phát sinh do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Cần phân biệt, sự kiện bất ngờ theo Điều 20 Bộ luật Hình sự và sự kiện bất khả kháng trong pháp luật dân sự là hai căn cứ pháp lý khác nhau, không thể mặc nhiên đồng nhất.

Cục CSGT nghiên cứu làm rõ trách nhiệm khi xảy ra tai nạn trên cao tốc

Cũng theo Cục CSGT, đơn vị đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tập trung làm rõ hơn các quy tắc giao thông về nhường đường và trách nhiệm khi người, phương tiện thuộc diện bị cấm đi vào đường cao tốc gây tai nạn.

Theo định hướng nghiên cứu, cần làm rõ trách nhiệm của người đi bộ và người điều khiển phương tiện bị cấm đi vào đường cao tốc khi xảy ra tai nạn; đồng thời xem xét các trường hợp ngoại lệ, như người lái xe cố ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác.

Hiện nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của các bên trong vụ tai nạn tại Km192+300 vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội xác minh, làm rõ. Kết luận cuối cùng cần căn cứ vào kết quả điều tra và các quy định pháp luật có liên quan.