Băng nhóm 'trộm nhí' chuyên thực hiện các vụ đột nhập cửa hàng điện thoại liên tỉnh sa lưới

Trước đó, sáng 22/10, trên địa bàn phường Đức Phổ xảy ra 2 vụ đột nhập cửa hàng điện thoại để trộm cắp tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đức Phổ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, tiến hành khám nghiệm hiện trường và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng truy xét, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Ngay sau khi xác định nhóm "trộm nhí" trú tại TP. Đà Nẵng, Công an phường Đức Phổ đã phối hợp với Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng truy xét và lần theo dấu vết để truy bắt. Qua đó đã xác định nhóm “trộm nhí” gồm 5 đối tượng: N.T.T, V.V.N.D, T.D.K (cùng SN 2011); T.D.P.H, Đ.T.L (cùng SN 2012); tất cả đều trú tại phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng. Vào khoảng 20 giờ ngày 20/10, nhóm đối tượng này tụ tập tại quán bi-da trên địa bàn phường Điện Bàn Đông, bàn bạc vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trộm cắp tài sản bằng xe mô tô (BS: 92F1-242.54) đã trộm cắp trước đó tại TP. Đà Nẵng. Khi đến xã Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) vào khoảng 1 giờ ngày 21/10, các đối tượng thuê phòng tại nhà nghỉ “A.E” nghỉ ngơi, sau đó mua 2 cây xà beng cất giấu trong cốp xe.

Nhóm trộm "nhí"

Tang vật vụ án

Đến khoảng 1 giờ ngày 22/10, đối tượng V.V.N.D điều khiển xe máy BS: 92F1-242.54 chở N.T.T và T.D.P.H vào địa bàn phường Đức Phổ, đột nhập 2 tiệm điện thoại không có người trông coi, sử dụng xà beng cậy cửa, cậy két sắt lấy trộm 24 điện thoại các loại (iPhone 17, 16, 15, 12, Samsung) cùng 2,4 triệu đồng tiền mặt (tổng giá trị tài sản khoảng 265 triệu đồng).

Sau khi gây án, các đối tượng về lại nhà nghỉ kiểm tra, phi tang các thiết bị dính icloud rồi chia nhau tài sản và chia thành 2 hướng tẩu thoát nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Trong đó, 03 đối tượng: N.T.T, V.V.N.D và Đ.T.L di chuyển hướng Quy Nhơn (Gia Lai) để đón xe khách vào các tỉnh phía Nam.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi đến địa phận Sông Cầu (Đắk Lắk) thì bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk chốt chặn và bắt giữ, cùng toàn bộ số tang vật đã trộm cắp được. Lúc này T.D.K và T.D.P.H vẫn ở nhà nghỉ “A.E”, chuẩn bị tính đường thoát thân ra lại TP. Đà Nẵng thì bị bắt giữ.

Hiện Công an phường Đức Phổ đang phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố liên quan thu thập tài liệu và củng cố chứng cứ, để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.