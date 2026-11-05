Băng ngầm Tây Tạng dày lên bất thường

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Hiện tượng được cho là liên quan đến lượng mưa và tuyết rơi gia tăng, nhưng chưa làm thay đổi xu hướng suy thoái băng vĩnh cửu trên diện rộng.

Theo South China Morning Post ngày 4-11, nghiên cứu do Đại học Bắc Kinh phối hợp với Viện Nghiên cứu Alfred Wegener (Đức) và Đại học Sư phạm Nam Kinh thực hiện cho thấy băng ngầm ở tầng đất nông tăng bất thường trong 2 thập niên qua, tập trung tại khu vực nội địa phía Tây Bắc cao nguyên Tây Tạng, chiếm khoảng 35% diện tích băng vĩnh cửu của khu vực.

Nghiên cứu, công bố trên tạp chí Science Advances hồi tháng 7, sử dụng dữ liệu vệ tinh, quan sát thực địa và thông tin từ 369 hố khoan để phân tích biến động băng ngầm giai đoạn 1979-2018.

Kết quả cho thấy lượng mưa và tuyết rơi hằng năm tại khu vực chịu ảnh hưởng của gió tây đã tăng khoảng 60% kể từ năm 2000. Nước thấm xuống tầng đất hoạt động phía trên lớp băng vĩnh cửu rồi đóng băng trở lại, khiến băng ngầm tích tụ và dày lên.

Tuy nhiên, cao nguyên Tây Tạng vẫn đang ấm lên với tốc độ khoảng gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng tăng băng cục bộ không đồng nghĩa quá trình suy thoái băng vĩnh cửu đã đảo ngược. Những biến đổi này có thể ảnh hưởng đến độ ổn định địa chất, hệ sinh thái, cơ sở hạ tầng và nguồn nước ở các khu vực hạ lưu.

Một thử nghiệm khác sử dụng màng nano phản quang cách nhiệt tại rìa phía Đông cao nguyên từ năm 2022 ghi nhận độ dày băng tăng thêm khoảng 10cm ở những khu vực được che phủ.