Bang New York ở Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do thảm họa sởi

Một cậu bé được nhân viên y tế tiêm chủng ở New York, Mỹ.

Tình trạng khẩn cấp, được công bố hôm 5/10, là tuyên bố đầu tiên thuộc loại này của một tiểu bang Mỹ, kể từ khi số ca mắc bệnh sởi bắt đầu tăng mạnh trên toàn quốc vào năm 2025.

Tính đến ngày 3/10 năm nay, New York đã ghi nhận 108 trường hợp được xác nhận mắc bệnh, phần lớn được báo cáo ở các cộng đồng nông thôn, với tỷ lệ tiêm chủng thấp.

“Sau khi xem xét dữ liệu mới nhất về các trường hợp mắc bệnh sởi ở New York, tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp thảm họa cấp bang để tăng cường các nỗ lực đang diễn ra, nhằm đối phó với căn bệnh này.

Không ai nên bị bệnh nặng hoặc tử vong vì một căn bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine”, bà Hochul nói.

Sắc lệnh này dự kiến ​​sẽ có hiệu lực đến ngày 4/11, 1 ngày sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, và mở rộng số lượng nhân viên y tế được phép tiêm vaccine sởi, quai bị và rubella (MMR) và tiến hành xét nghiệm.

Dược sĩ sẽ được phép tiêm chủng cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên, trong khi điều dưỡng viên có chứng chỉ hành nghề sẽ được phép chỉ định xét nghiệm cho các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh bang Pennsylvania lân cận đang phải đối mặt với đợt bùng phát bệnh sởi đầu tiên tại Mỹ trong 35 năm qua, vượt quá 1.000 ca mắc, với gần 200 ca nhập viện và 5 ca tử vong liên quan đến bệnh sởi.

Trên toàn quốc, Mỹ đang phải đối mặt với đợt bùng phát bệnh sởi tồi tệ nhất kể từ năm 1991.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã ghi nhận 3.887 trường hợp được xác nhận tính đến ngày 1/10, so với 2.289 trường hợp trong cả năm 2025.

Bệnh sởi chính thức được tuyên bố loại trừ ở nước này vào năm 2000, có nghĩa là không có sự lây truyền trong nước liên tục trong ít nhất 12 tháng, mặc dù các đợt bùng phát cục bộ vẫn tiếp tục xảy ra.

Bệnh sởi là một trong những bệnh truyền nhiễm dễ lây lan nhất trên thế giới, và lây truyền qua các hạt hô hấp trong không khí.

Virus này có thể vẫn còn khả năng lây nhiễm trong một căn phòng đến 2 giờ sau khi người nhiễm bệnh rời đi.

Để ngăn ngừa các đợt bùng phát bệnh sởi kéo dài, cần đạt tỷ lệ tiêm chủng khoảng 95%, nhưng tỷ lệ tiêm chủng đã giảm ở một số khu vực của Mỹ và nhiều nơi khác.

Các chuyên gia y tế nhận định, xu hướng này là do thông tin sai lệch lan truyền trong đại dịch Covid-19, và các cuộc biểu tình phản đối việc bắt buộc tiêm chủng.

Theo RT