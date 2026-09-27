Bang Maharashtra, Ấn Độ tuyên bố hạn hán tại 265 khu vực hành chính

Chính quyền Maharashtra chính thức tuyên bố hạn hán tại 265 trong 358 taluka, trải rộng trên 34 trong số 36 quận. (Nguồn: Hindustan Times)

Hindustan Times ngày 26/9 cho biết chính quyền Maharashtra chính thức tuyên bố hạn hán tại 265 trong 358 taluka, trải rộng trên 34 trong số 36 quận.

Quyết định được đưa ra sau khi các chỉ số theo Bộ quy chuẩn quản lý hạn hạn (Drought Management Code) vượt ngưỡng cảnh báo, trong đó có giai đoạn khô kéo dài hơn 21 ngày và mức thiếu hụt lượng mưa trên 25%.

Một số khu vực như Dharashiv và Beed gần như không có mưa đáng kể từ tháng 7. Tại Chhatrapati Sambhajinagar Division, lượng mưa từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 9 chỉ đạt khoảng 424,5 mm, so với mức bình thường 613,1 mm – thiếu hụt hơn 30%.

Hạn hán tác động trực tiếp tới cây trồng, gia súc và nước sinh hoạt của nông dân. Chính quyền công bố một gói gồm 12 biện pháp cứu trợ, trong đó có cơ cấu lại khoản vay nông nghiệp, giảm một số nghĩa vụ thuế, hoãn thu hồi nợ và hỗ trợ học phí cho sinh viên thuộc gia đình chịu ảnh hưởng. Hindustan Times

Điều đáng chú ý là hạn hán Maharashtra diễn ra trong bối cảnh thời tiết Ấn Độ ngày càng thất thường: một số khu vực thiếu mưa nghiêm trọng trong khi những nơi khác cùng thời gian chịu mưa lớn và lũ.

Với nền nông nghiệp phụ thuộc mạnh vào gió mùa, sự phân bố mưa thất thường đang tạo rủi ro ngày càng lớn cho thu nhập nông thôn.