Bằng Mạc: Hơn 6.200 người tham gia phát quang đường làng ngõ xóm

Người dân xã Bằng Mạc tham gia Ngày Chủ nhật xanh

Cùng với phát quang các tuyến đường, người dân tham gia nạo vét 4,5 km kênh mương, cắt tỉa 5,6 km cây chuỗi ngọc và vệ sinh nhà văn hóa các thôn. Các hoạt động góp phần tạo lối đi thông thoáng, khơi thông dòng chảy, chỉnh trang những khu vực sinh hoạt chung của cộng đồng.

Được biết, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được UBND xã duy trì tổ chức vào tuần thứ ba hằng tháng với sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân.

Ngay từ đầu năm nay, UBND xã đã xây dựng kế hoạch phát động ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường và đường giao thông nông thôn. Các tổ chức đoàn thể, người có uy tín ở các thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động, huy động người dân tham gia “Ngày Chủ nhật xanh”, góp phần phát huy trách nhiệm của mỗi hộ gia đình đối với cảnh quan, môi trường nơi sinh sống.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm giữ gìn vệ sinh, cải thiện cảnh quan và môi trường sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Những đợt ra quân còn tạo sự gắn kết giữa các hộ dân, góp phần hình thành ý thức cùng chăm lo, giữ gìn các công trình và không gian chung.