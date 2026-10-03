Bằng Mạc: Hơn 110 người được đào tạo nghề

Học viên xã Bằng Mạc thực hành kỹ thuật trồng cỏ làm thức ăn cho đàn ngựa

Các lớp học kết hợp lý thuyết với thực hành, giúp người dân xã vùng ba, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã dễ tiếp thu, áp dụng kỹ thuật vào chăm sóc cây trồng, vật nuôi, góp phần phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt tại lớp kỹ thuật chăn nuôi ngựa, học viên được hướng dẫn chăm sóc, phòng và điều trị một số bệnh trên đàn ngựa; thực hành trồng cỏ để chủ động nguồn thức ăn cho ngựa. Lớp tin học tập trung hướng dẫn sử dụng máy tính, Internet, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc, sinh hoạt, đời sống.

Thời gian tới, UBND xã Bằng Mạc tiếp tục chú trọng đào tạo nghề gắn với hoạt động sản xuất và nhu cầu tiếp cận công nghệ của người dân, góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.