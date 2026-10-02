Bằng Mạc: Hơn 1.200 hộ dân được vay vốn ưu đãi

Lãnh đạo và cán bộ xã Bằng Mạc tham quan mô hình sản xuất của người dân

Nguồn vốn giúp các hộ dân có thêm điều kiện mua cây, con giống, vật tư hoặc mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện gia đình. Với hơn 98,6% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, việc tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ được UBND xã quan tâm triển khai.

Trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục chỉ đạo rà soát nhu cầu vay vốn của hộ dân, phối hợp với đơn vị cho vay hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục và sử dụng vốn đúng mục đích. Đồng thời chú trọng hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm để nguồn vốn phát huy hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.