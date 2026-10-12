Bằng Mạc: 78,2% lao động qua đào tạo

Người dân xã Bằng Mạc thực hành kỹ thuật trồng cỏ làm thức ăn cho đàn ngựa

Để đạt được kết quả trên, UBND xã đã chủ động rà soát, nắm bắt nhu cầu thực tế của người lao động trên địa bàn. Trên cơ sở đó, xã tích cực phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cùng các doanh nghiệp mở lớp dạy nghề phù hợp với thế mạnh địa phương như: kỹ thuật chăn nuôi ngựa, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây na cùng các loại cây ăn quả khác.

Đặc biệt, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, xã đã phát huy tối đa vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng. Nhờ sự gần gũi và am hiểu đời sống nhân dân, lực lượng này đã tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học nghề, tư vấn định hướng việc làm và lựa chọn ngành nghề phù hợp.

Đối với địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, việc nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo được xác định là giải pháp cốt lõi để cải thiện sinh kế. Những kiến thức và kỹ năng nghề được trang bị giúp người dân mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mở ra cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người dân trên địa bàn xã.