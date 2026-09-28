Bằng lái hết hạn, xe chở quá tải trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt gần 80 triệu đồng

Ngày 28/9, Tổ CSGT số 10 (Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm một xe tải trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (qua Khánh Hòa - Lâm Đồng).

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 xử lý tài xế vi phạm. (Ảnh: Cục CSGT).

Thông tin ban đầu, qua cân, kiểm tra tải trọng, tổ công tác phát hiện xe ô tô đầu kéo biển số 43C-072.xx, kéo theo sơ-mi rơ-moóc biển số 43RM-001.xx, do anh N.V.T (SN 1988, trú tại Đà Nẵng) điều khiển, có nhiều vi phạm.

Cụ thể, lái xe có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 năm. Đồng thời, phương tiện chở hàng vượt quá trọng tải được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe hơn 11%.

CSGT niêm phong phương tiện vi phạm. (Ảnh: Cục CSGT).

Với 2 hành vi vi phạm trên, lái xe bị xử phạt 9 triệu đồng đối với hành vi sử dụng giấy phép lái xe đã hết hạn dưới 1 năm và 900.000 đồng đối với hành vi điều khiển phương tiện chở hàng vượt quá trọng tải từ trên 10 - 30%.

Cơ quan chức năng cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH MTV VT H.Y.N.

Doanh nghiệp này bị xử phạt 10 triệu đồng về hành vi để cho người làm công điều khiển phương tiện chở hàng vượt quá trọng tải theo quy định và 58 triệu đồng về hành vi để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển xe tham gia giao thông.

Như vậy, tổng số tiền xử phạt đối với lái xe và doanh nghiệp là 77,9 triệu đồng.

Ngoài xử phạt, lực lượng cảnh sát giao thông đã tạm giữ xe ô tô đầu kéo biển số 43C-072.xx kéo theo sơ-mi rơ-moóc biển số 43RM-001.xx để tiếp tục xử lý theo quy định.

Cục CSGT khuyến cáo các doanh nghiệp, chủ phương tiện kinh doanh vận tải thường xuyên kiểm tra điều kiện của người lái, thời hạn giấy phép lái xe và tải trọng phương tiện trước khi giao xe, nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường.