Bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ trong tủ đông nhà bạn thân

Tại phiên xử ở Tòa Đại hình Liverpool ngày 4/11, công tố viên cáo buộc Gordon, 65 tuổi, sát hại bà McInerney, 62 tuổi, vào tháng 4/2023. Khi đó, bà chuẩn bị chuyển đến Bồ Đào Nha cùng 5 con chuột lang để bắt đầu cuộc sống mới.

McInerney là nghệ sĩ, thường xuyên ra nước ngoài. Những lúc không đi xa, bà thường ở căn hộ của Gordon tại St Helens, hạt Merseyside, thay vì nhà riêng ở Liverpool. Người thân của bà mô tả Gordon là “tri kỷ” của bà.

Theo công tố viên, sau khi biết kế hoạch chuyển đi của McInerney, Gordon mua búa tạ và cưa tay. Công tố cho rằng những vật dụng này phù hợp với các dụng cụ được dùng để sát hại và phân xác bà. Gordon cũng nhận các đơn thuốc có những loại sau đó được phát hiện trong cơ thể nạn nhân.

George Gordon bị bắt tại căn hộ ở St Helens. Ảnh: Merseyside Police

Ngày 11/4/2023, Gordon quay video McInerney bên 5 con chuột lang. Đó là đoạn phim cuối cùng ghi lại cảnh bà còn sống. Công tố cáo buộc bà bị sát hại vào tối hôm đó hoặc rạng sáng 12/4. Kết quả kiểm tra cho thấy cả 5 con chuột lang chết do bị dìm nước.

Ngày 12/4, hơn 2.000 bảng Anh (khoảng 69 triệu đồng) được chuyển từ tài khoản của McInerney sang tài khoản Gordon. Ông đến quán bar ăn sáng, uống bia và whisky, rồi đặt mua tủ đông trên Amazon. Ngày 24/4, ông đến Bồ Đào Nha và ghé bất động sản của bà.

Theo công tố, Gordon tiếp tục giả danh McInerney trong tin nhắn và email gửi bạn bè, hàng xóm. Ông còn rút tiền từ tài khoản ngân hàng của bà, vay tiền và mở thẻ tín dụng dưới tên bà.

Vụ việc bắt đầu bị phát hiện vào tháng 12/2025, khi Gordon tự xưng là nhân viên công tác xã hội để đề nghị Bộ Lao động và Lương hưu Anh chuyển khoản trợ cấp của McInerney sang tài khoản khác. Sau khi xác minh qua điện thoại và kiểm tra tài chính, cảnh sát bắt ông tại căn hộ ngày 8/1. Khi bị áp giải ra ngoài, ông nói với các sĩ quan: “Bà ấy ở trong tủ đông”.

Gordon thừa nhận mạo danh và chiếm đoạt tài sản. Ban đầu, ông khai McInerney uống thuốc quá liều và ông dùng búa để “chấm dứt sự đau đớn” của bà. Ông hiện nói mình hành động để tự vệ, đồng thời phủ nhận cáo buộc giết người và gây đau đớn không cần thiết cho động vật.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 6 tuần.