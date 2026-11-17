Khoảng 18h30 Chủ nhật, ngày 15/11, con gái chị Dewi đang ở nhà cùng người giúp việc trên đường Sandy Lane, khu Paya Lebar. Khi kiểm tra khu vực hiên nhà, người giúp việc bất ngờ thấy con trăn đang trườn giữa những chiếc kệ để đồ. Dù con vật chưa bò vào trong nhà, cả hai vẫn hoảng hốt. Nghi nó vừa nuốt một con vật nuôi, họ nhanh chóng đưa những con vật còn lại đến nơi an toàn.

Khi kiểm tra cá koi, rùa và đàn gà, gia đình phát hiện Bobby, con gà giống Silkie lông trắng, đã biến mất. Họ cho rằng con trăn đã nuốt Bobby ngay trong vườn. Chị Dewi ước tính con trăn dài khoảng 4 mét. Chị cho biết chiếc tủ quần áo trong nhà cao khoảng 2,5 mét, còn phần thân và đuôi con trăn trông dài hơn cả chiều cao chiếc tủ.

Clip: Stomp

“Con trăn đã ăn thịt gà của tôi! Thật kinh khủng...”, chị Dewi nói. Chị đã chăm Bobby từ khi nó mới 10 tuần tuổi và nuôi được khoảng 2,5–3 năm. Theo chị, Bobby thường xuyên đẻ trứng. Mỗi sáng lúc 7h, nó cùng những con gà khác chờ chị hoặc các con rải sâu khô cho ăn.

Gia đình lập tức liên hệ với Hiệp hội Nghiên cứu và Giáo dục về Quyền lợi Động vật (ACRES) của Singapore. Đội cứu hộ nhanh chóng có mặt và bắt con trăn. Đoạn video do Stomp chia sẻ sau đó cho thấy con trăn nằm trong một chiếc lồng chuyên dụng, phần bụng vẫn phình rõ.

Chị Dewi, nhân viên văn phòng ngoài 40 tuổi, cho biết gia đình đã sống tại căn nhà này được 4 năm. Đây là lần đầu họ bắt gặp rắn xuất hiện trong khu vực. Sau khi mất Bobby, chị vẫn buồn và sợ. Chị cho biết mỗi lần ra vườn, mình không còn thấy thoải mái như trước vì lo về vấn đề an toàn.

Cơ quan Công viên Quốc gia Singapore (NParks) khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh khi gặp rắn và từ từ lùi lại để con vật có đường rút lui. Người dân nên giữ khoảng cách, quan sát từ xa và tuyệt đối không chạm vào, đuổi bắt hay dồn rắn vào đường cùng. Nếu có thú cưng, cần giữ chúng tránh xa con vật.