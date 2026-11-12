Bảng giá xe Toyota Vios tháng 11/2026 mới nhất

Toyota Vios 2026 thuộc phân khúc sedan hạng B, có cấu hình 5 chỗ ngồi và được lắp ráp trong nước. Mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng mua xe gia đình, người sử dụng xe cá nhân và khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải.

Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L, 4 xi-lanh, công suất tối đa 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Tùy phiên bản, xe được trang bị hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT.

Về kích thước, Toyota Vios có chiều dài 4.425 mm, rộng 1.730 mm, cao 1.475 mm và chiều dài cơ sở 2.550 mm. Thông số này giúp xe đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị cũng như các hành trình đường dài.

Toyota Vios phân khúc sedan hạng B. (Ảnh: Toyota)

Toyota Vios được trang bị công nghệ đèn LED Projector kết hợp đèn định vị ban ngày. Xe sở hữu bộ mâm 15 inch, đuôi xe được làm lại phần cản sau.

Nội thất của Toyota Vios với ghế da phối màu đen chỉ vàng, ghế sau rộng rãi.

Về tiện nghi, Toyota Vios phiên bản G CVT được trang bị màn hình giải trí loại 9 inch, trong khi hai bản E dùng màn hình 7 inch.

Toyota Vios bản G CVT còn được bổ sung tính năng an toàn cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo tiền va chạm hiện đại.

(Ảnh: Toyota)

(Ảnh: Toyota)

Bảng giá xe Toyota Vios tháng 11/2026

Trong tháng 11/2026, Toyota Vios bán ra thị trường với 3 phiên bản gồm: 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G CVT.

Theo thông báo từ hãng, khách hàng mua Toyota Vios trong tháng 11/2026 được chọn 1 trong 2 gói hỗ trợ: Ưu đãi lãi suất 0%/năm cố định trong 6 tháng đầu và 7,99%/năm cố định trong 18 tháng tiếp theo; hoặc gói hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.

Giá xe Toyota Vios tháng 11/2026 dao động từ 458 - 545 triệu đồng, tùy phiên bản.

Bảng giá xe Toyota Vios tháng 11/2026 (Nguồn: Toyota)

Lưu ý: mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.