Bảng giá xe Toyota tháng 11/2026: Yaris Cross Hybrid được nâng cấp, loạt xe bán chạy giảm giá

Toyota Việt Nam vừa tiến hành nâng cấp cho phiên bản Yaris Cross Hybrid. Theo đó, mẫu xe được bổ sung thêm và tái thiết kế một số chi tiết ngoại thất như như ốp cản trước, cản sau và cánh gió thể thao.

Đồng thời với một số thay đổi, giá bán lẻ khuyến nghị của Yaris Cross Hybrid 2026 cũng điều chỉnh tăng nhẹ thêm 5 triệu đồng lên mức 733 triệu đồng.

Dù giá bán tăng nhẹ song người tiêu dùng mua phiên bản Yaris Cross Hybrid mới vẫn hưởng lợi lớn nhờ chính sách giảm giá, ưu đãi từ Toyota Việt Nam. Cụ thể, phiên bản này có tổng mức ưu đãi lên đến 74 triệu đồng, quy đổi từ khoản hỗ trợ 100% mức thu lệ phí trước bạ. Nếu không chọn giảm giá, khách mua xe có thể lựa chọn gói ưu đãi lãi suất trả góp 0%/năm cố định 6 tháng đầu và 7,99%/năm cố định 18 tháng tiếp theo.

Hàng loạt mẫu xe khác cũng được liên doanh ô tô Nhật Bản áp dụng giảm giá, ưu đãi trong tháng 11.

Loạt mẫu xe bán chạy của Toyota được ưu đãi, giảm giá cao nhất 75 triệu đồng.

Trong đó, phiên bản Yaris Cross thuần động cơ đốt trong được giảm giá trực tiếp 50 triệu đồng, hoặc người tiêu dùng có thể lựa chọn hình thức ưu đãi lãi suất 0%/năm cố định 6 tháng đầu và 7,99%/năm cố định 18 tháng tiếp theo.

Mẫu xe MPV đô thị Veloz Cross hưởng lợi cao nhất với tổng giá trị ưu đãi từ 73 - 75 triệu đồng, quy đổi từ khoản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ kèm thêm các gói quà tặng và ưu đãi lãi suất. Một mẫu MPV cỡ nhỏ khác là Avanza Premio cũng ưu đãi tương tự, quy đổi giá trị tối đa từ 65 - 70 triệu đồng.

Các mẫu xe khác được giảm giá ưu đãi có Vios giảm 46 - 54 triệu đồng, Corolla Cross giảm 41 - 43,5 triệu đồng và Innova Cross ưu đãi 45 - 60 triệu đồng tùy phiên bản.

Bên cạnh chương trình giảm giá và ưu đãi kể trên, người tiêu dùng mua xe theo hình thức trả góp thông qua Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) cũng sẽ hưởng các mức ưu đãi lãi suất.

Cụ thể, người tiêu dùng mua hai mẫu xe Veloz Cross và Avanza Premio sẽ hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và 7,99% trong 12 tháng tiếp theo. Các mẫu xe Vios, Corolla Cross, Yaris Cross và Innova Cross có chính sách ưu đãi lãi suất 0% trong 6 tháng đầu và 7,99% trong 18 tháng tiếp theo.

Đối với các mẫu xe Hilux, Camry và Alphard, người tiêu dùng có thể lựa chọn gói ưu đãi lãi suất 8% cố định 6 tháng đầu và 10,74% cố định 6 tháng tiếp theo (vay tối thiểu 2 năm) hoặc mức lãi suất 10,74% cố định 12 tháng đầu và 12,99% cố định 12 tháng tiếp theo (vay tối thiểu 3 năm).