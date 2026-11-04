Yamaha là thương hiệu xe máy nổi tiếng của Nhật Bản, thành lập năm 1955, có trụ sở tại thành phố Iwata, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản. Mẫu xe máy đầu tiên của hãng là Yamaha YA-1 dung tích 125cc, ra mắt ngay trong năm thành lập và nhanh chóng gây chú ý nhờ thiết kế cùng khả năng vận hành ấn tượng.

Trải qua hơn 70 năm phát triển, Yamaha trở thành một trong những nhà sản xuất xe máy lớn trên thế giới, với mạng lưới hoạt động tại nhiều quốc gia.

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam chính thức được thành lập ngày 24/1/1998. Sau nhiều năm hoạt động, Yamaha Motor Việt Nam đã xây dựng được hệ thống sản xuất, phân phối và dịch vụ hậu mãi trên cả nước. Yamaha Việt Nam cung cấp nhiều dòng xe phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng, từ xe số phổ thông đến xe tay ga hiện đại, xe côn tay thể thao và xe phân khối lớn.

Yamaha Janus. (Ảnh: Yamaha)

Bảng giá xe máy Yamaha tháng 11/2026 mới nhất

Theo công bố trên website chính thức của Yamaha Motor Việt Nam, trong tháng 11/2026, giá xe máy Yamaha dao động trong khoảng từ 19 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng.

Giá xe số Yamaha tháng 11/2026

Giá xe tay ga Yamaha tháng 11/2026

Giá xe côn tay, xe thể thao Yamaha tháng 11/2026

Giá xe điện Yamaha tháng 11/2026

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, giá bán xe Yamaha có thể thay đổi tùy đại lý và khu vực bán xe.