Bảng giá xe máy Suzuki tháng 11/2026: Có mẫu giảm gần 6 triệu đồng

Theo khảo sát tại một số đại lý, giá bán các mẫu xe Suzuki hiện đang ở mức tương đối hợp lý. Dưới đây là bảng giá xe máy Suzuki mới nhất tháng 11/2026 để bạn đọc tham khảo:

Lưu ý: Mức giá trong bảng chỉ mang tính tham khảo. Giá bán thực tế có thể khác nhau tùy đại lý, khu vực và chính sách bán hàng tại từng thời điểm.

Satria và Satria Pro đều thuộc dòng hyper-underbone, sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, thể thao, hướng đến những khách hàng yêu thích xe côn tay và thường xuyên di chuyển trong đô thị. Cả hai phiên bản đều được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số, cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết trong quá trình vận hành, cùng hệ thống khóa cơ truyền thống.

Về sức mạnh, xe sử dụng động cơ xy-lanh đơn, dung tích 147,3 cc, ứng dụng công nghệ DOHC và hệ thống làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này có khả năng sản sinh công suất tối đa 13,5 kW và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số 6 cấp kết hợp với bộ ly hợp côn tay. Ngoài ra, xe còn được trang bị ly hợp SCAS nhằm cải thiện khả năng vận hành và hỗ trợ sang số mượt mà hơn.

Trong đó, Satria Pro là phiên bản cao cấp hơn với một số nâng cấp đáng chú ý về thiết kế và trang bị. Nổi bật nhất là cụm đèn pha được tinh chỉnh, sử dụng công nghệ LED nhằm tăng hiệu quả chiếu sáng.

Đáng chú ý, Satria Pro còn được tích hợp hệ thống Suzuki Ride Connect, hỗ trợ người dùng kết nối và theo dõi các thông tin liên quan đến tình trạng vận hành của xe một cách thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, hệ thống chống bó cứng phanh ABS cũng là trang bị đáng giá, góp phần tăng độ an toàn khi phanh gấp hoặc di chuyển trên những cung đường có điều kiện độ bám thay đổi.

Bên cạnh dòng Satria, Suzuki hiện còn phân phối mẫu mô tô adventure V-Strom 250SX tại thị trường Việt Nam. Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2023, mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc mô tô đa dụng, có khả năng đáp ứng cả nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến hành trình đường dài.

Về thiết kế và trang bị, V-Strom 250SX sở hữu hệ thống chiếu sáng LED cùng cụm đồng hồ LCD kỹ thuật số, giúp người lái dễ dàng quan sát các thông số vận hành. Xe được trang bị động cơ 4 thì, xy-lanh đơn, SOHC, dung tích 249 cc, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử FI.

Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 19,5 kW tại 9.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22,2 Nm tại 7.300 vòng/phút, đáp ứng nhu cầu vận hành linh hoạt trên nhiều điều kiện đường sá khác nhau.

Về an toàn, V-Strom 250SX được trang bị phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh. Ngoài ra, xe còn có cổng sạc USB, giúp người lái thuận tiện sạc các thiết bị di động trong những chuyến đi dài.