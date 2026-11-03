Bảng giá xe máy Honda tháng 11/2026: Thêm loạt xe nâng cấp mới, giá nhích nhẹ

Bảng giá xe máy Honda tháng 11 tại thị trường Việt Nam có một số thay đổi đáng chú ý, ở cả nhóm xe máy phổ thông lẫn mô tô phân khối lớn.

Đầu tiên là các phiên bản mới Honda SH 2027. Ở lần nâng cấp này, mẫu xe tay ga cao cấp được nâng cấp động cơ lên tiêu chuẩn Euro 4 nhằm đáp ứng các quy định chặt chẽ hơn về khí thải.

Honda SH cũng được bổ sung thêm màu đen độc bản “Aura Black Edition” cho các phiên bản Thể thao, đồng thời phối màu lại trên tất cả phiên bản khác.

Toàn bộ nâng cấp và thay đổi đều được liên doanh Nhật Bản thực hiện đồng thời trên cả hai dòng SH125i và SH160i. Đáng chú ý là mặc dù sở hữu một số nâng cấp và điều chỉnh, giá bán lẻ của mẫu xe tay ga cao cấp vẫn giữ nguyên như ở bản tiền nhiệm.

Mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH 2027 - Ảnh: HVN

Trong khi đó, mảng mô tô phân khối lớn lại có một số thay đổi đáng kể. Cụ thể, các mẫu xe CBR650R, CB650R, NX500, CB500 Hornet và CBR500R được nâng cấp đồng loạt về công nghệ với hệ thống ly hợp điện tử Honda E-Clutch.

Hai mẫu xe sử dụng động cơ 650cc là CB650R và CBR650R cũng lần đầu tiên được tích hợp hệ thống kết nối thông minh Honda RoadSync với smartphone (Android/iOS), qua đó cho phép dẫn đường từng chặng, nhận cuộc gọi và quản lý âm nhạc trực tiếp qua cụm công tắc lái.

Các mẫu xe nâng cấp mới đồng thời được trang bị tiêu chuẩn các hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), cảnh báo phanh khẩn cấp ESS tự động chớp đèn hậu khi phanh gấp…

Tuy nhiên, để được sở hữu những nâng cấp đáng tiền này, giá bán lẻ đề xuất của các mẫu mô tô phân khối lớn kể trên cũng tăng khoảng 5 triệu đồng so với trước. Riêng mẫu xe NX500 2026 có mức tăng giá cao nhất đến 19 triệu đồng lên giá mới hơn 213 triệu đồng.