Bảng giá xe máy điện Honda ICON e: tháng 10/2026: Giảm thẳng tới 4 triệu đồng

Hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu xe máy điện nhỏ gọn phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày, ICON e: sở hữu kích thước tổng thể 1.796 x 680 x 1.085 mm, chiều cao yên 742 mm. Thông số này giúp xe phù hợp với thể trạng của người Việt, đặc biệt là học sinh THPT từ 16 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, xe được trang bị nhiều tiện ích thực dụng như cốp chứa đồ 26 lít dưới yên và hốc để đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB.

ICON e: sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn, hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết trong quá trình vận hành. Xe vẫn dùng chìa khóa cơ truyền thống, đồng thời được trang bị hệ thống đèn LED trên toàn bộ thân xe. Về an toàn, mẫu xe này sử dụng phanh đĩa phía trước, phanh tang trống phía sau kết hợp công nghệ CBS.

Về khả năng vận hành, ICON e: được trang bị động cơ điện công suất 1,5 kW, cho công suất tối đa 1,81 kW và mô-men xoắn cực đại 85 Nm. Xe có hai chế độ lái gồm Tiêu chuẩn và Tiết kiệm điện, phù hợp với từng nhu cầu sử dụng. Cung cấp năng lượng cho động cơ là bộ pin lithium 48V 30,6 Ah, cho quãng đường di chuyển tối đa 71 km sau mỗi lần sạc. Đáng chú ý, bộ pin có thể tháo rời, giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc sạc điện.

Không chỉ có mức giá dễ tiếp cận, Honda hiện còn hỗ trợ 2 triệu đồng tiền mặt cho khách hàng mua ICON e:. Bên cạnh đó, theo khảo sát của chúng tôi, một số đại lý cũng đang triển khai chương trình ưu đãi riêng, với mức giảm giá lên tới 2 triệu đồng. Nhờ các chương trình hỗ trợ này, giá bán thực tế của ICON e: hiện khá hấp dẫn.

Dưới đây là bảng giá xe máy điện Honda ICON e: cập nhật tháng 10/2026:

Lưu ý: Mức giá trên chỉ mang tính tham khảo. Giá bán thực tế có thể thay đổi tùy theo chính sách và chương trình ưu đãi của từng đại lý.