Bảng giá xe Honda Vison tháng 11/2026 mới nhất

Honda Vision là mẫu xe tay ga phổ thông được nhiều khách hàng quan tâm nhờ thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng thời trang và đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Honda Vision sử dụng động cơ eSP thông minh, dung tích 109,5 cm³, 4 kỳ, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí.

Động cơ tích hợp các công nghệ đáng chú ý như hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, bộ đề tích hợp ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop cùng các giải pháp giảm ma sát và tối ưu quá trình đốt cháy.

Honda Vison sở hữu kiểu dáng thời trang. (Ảnh: Honda Việt Nam)

Theo thông số Honda công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của Vision là 1,82 lít/100 km trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn.

Ngoài ra, Honda Vision được trang bị khung dập hàn laser thế hệ mới eSAF, hướng đến sự cân bằng giữa trọng lượng và độ cứng kết cấu.

Một số tiện ích đáng chú ý trên Honda Vision gồm: hệ thống khóa thông minh Smart Key (tùy phiên bản); cốp đựng đồ tiện dụng; hộc đựng đồ phía trước có nắp đậy; cổng sạc USB Type-C; đồng hồ kết hợp analog và LCD; đèn chiếu sáng và đèn trang trí theo thiết kế xe.

Honda Vison phiên bản Cao cấp màu đỏ xám. (Ảnh: Headkhanhan)

Bảng giá xe máy Honda Vision tháng 11/2026 mới nhất

Trong tháng 11/2026, Honda Vision vẫn bán ra thị trường với 4 phiên bản: Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao, kèm với các tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá xe Honda Vision niêm yết trong tháng 11/2026 không thay đổi so với tháng 10, dao động từ 31,5 - 36,8 triệu đồng, tùy phiên bản. Trong đó, Honda Vision phiên bản Thể thao có giá đề xuất cao nhất với 36,8 triệu đồng. Honda Vision phiên bản Tiêu chuẩn có mức giá đề xuất thấp nhất với 31,5 triệu đồng.

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, giá xe Honda Vison có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý và khu vực bán xe.