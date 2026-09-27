Bảng giá xe Ford Ranger niêm yết và lăn bánh tháng 9/2026 kèm đánh giá chi tiết trang bị

Ford Ranger tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe bán tải cỡ trung tại thị trường Việt Nam. Mẫu bán tải mang thương hiệu Mỹ cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ như Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Nissan Navara và Isuzu D-Max nhờ sự kết hợp giữa thiết kế cơ bắp, cấu trúc khung gầm cứng vững cùng danh sách trang bị tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái phong phú.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Ford Ranger tháng 9/2026

Tại Việt Nam, Ford Ranger được phân phối với 8 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm Bạc, Ghi Ánh Thép, Đen, Xanh Dương, Trắng, Nâu Ánh Kim, Đỏ Cam và Vàng Luxe (độc quyền trên bản Wildtrak). Mức giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực được cập nhật chi tiết như sau:

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh nêu trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại thực tế tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể của từng xe.

Ngôn ngữ thiết kế cơ bắp và công năng tối ưu

Ford Ranger sở hữu ngoại hình bệ vệ với các đường nét dập nổi cơ bắp chạy dọc thân xe. Điểm nhấn trung tâm ở đầu xe là lưới tản nhiệt sơn đen cỡ lớn kết hợp cụm đèn pha tạo hình chữ C đặc trưng. Trên phiên bản Wildtrak cao cấp, xe được trang bị đèn pha LED ma trận thông minh, tích hợp khả năng tự động cân bằng góc chiếu sáng và điều chỉnh cường độ chùm sáng nhằm hạn chế chói mắt phương tiện ngược chiều.

Bên cạnh đó, hốc bánh xe cỡ lớn cùng cản trước được tinh chỉnh đầm chắc mang lại tư thế vững chãi. Cấu trúc khung gầm gia tăng kích thước không chỉ giúp nâng cao tính ổn định khi vận hành mà còn tối ưu đáng kể không gian chứa đồ. Thùng hàng phía sau được mở rộng, gia tăng sự tiện dụng cho các nhu cầu chuyên chở hàng hóa cồng kềnh kết hợp cụm đèn hậu LED thanh thoát.

Không gian cabin số hóa và trải nghiệm tiện nghi

Khoang lái của Ford Ranger tạo sự bứt phá với triết lý thiết kế hiện đại, tập trung vào công nghệ hỗ trợ người dùng. Táp-lô nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 10 đến 12 inch đặt dọc tùy phiên bản, tích hợp hệ thống thông tin giải trí SYNC 4 cùng khả năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây mượt mà.

Phía sau vô-lăng 3 chấu bọc da là cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch hiển thị sắc nét các thông số vận hành. Sự xuất hiện của phanh tay điện tử giúp bảng điều khiển trung tâm trở nên gọn gàng, sang trọng hơn hẳn cụm phanh cơ truyền thống trước đây. Hệ thống lưu trữ vật dụng cũng được bố trí thông minh dưới bệ tỳ tay, hộc táp-lô và bên dưới hàng ghế sau, kết hợp điều hòa tự động 2 vùng độc lập có cửa gió riêng cho hàng ghế sau.

Đa dạng tùy chọn động cơ và khả năng off-road

Ford Ranger cung cấp cho người dùng các giải pháp vận hành linh hoạt tương ứng từng mục đích sử dụng:

Động cơ Single-Turbo diesel 2.0L: Đạt công suất tối đa 170 PS tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 405 Nm tại dải vòng tua 1.750–2.500 vòng/phút. Cấu hình này đi kèm hộp số 6 cấp (số sàn hoặc tự động) trên các bản XL, XLS và XLT.

Động cơ Bi-Turbo diesel 2.0L: Trang bị trên bản Wildtrak, sản sinh công suất 210 PS tại 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại 1.750–2.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động hai cầu.

Động cơ V6 diesel 3.0L: Cung cấp sức mạnh 250 PS tại 3.250 vòng/phút cùng mô-men xoắn ấn tượng lên đến 600 Nm tại 1.750–2.250 vòng/phút, phối hợp cùng hộp số tự động 10 cấp.

Đáng chú ý, hệ thống kiểm soát đường địa hình trên các phiên bản cao cấp tích hợp 6 chế độ lái chuyên biệt: Bình thường, Tiết kiệm, Kéo và Tải nặng, Trơn trượt, Bùn đất và Cát sỏi. Khả năng gài cầu điện tử cùng khóa vi sai cầu sau hỗ trợ tối đa việc vượt qua các cung đường gồ ghề phức tạp.

Công nghệ an toàn chủ động

Bên cạnh các trang bị an toàn bị động tiêu chuẩn gồm hệ thống 6 túi khí (có thêm túi khí đầu gối trên bản cao), Ford Ranger nổi bật với gói hỗ trợ lái tiên tiến. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm sớm đi kèm phanh khẩn cấp tự động và hệ thống camera 360 độ giúp nâng cao đáng kể độ an toàn khi di chuyển trên cao tốc lẫn không gian đô thị chật hẹp.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết

Đánh giá tổng quan từ AutoCar

Ford Ranger thế hệ mới tiếp tục thiết lập chuẩn mực phân khúc nhờ thiết kế nam tính, khung gầm đầm chắc và khoang lái ngập tràn công nghệ thông minh. Động cơ diesel Bi-Turbo và V6 cung cấp lực kéo dồi dào, phát huy tối đa sức mạnh ở dải tốc độ trên 50 km/h cũng như khi chở tải nặng.

Tuy nhiên, kích thước đồ sộ cùng bán kính vòng quay tối thiểu 6.350 mm khiến khả năng xoay trở trong phố hẹp có phần hạn chế. Ngoài ra, độ ngả lưng ghế của hàng ghế thứ hai vẫn tương đối đứng đặc trưng của dòng bán tải, có thể tạo cảm giác mỏi lưng cho hành khách trong các hành trình di chuyển dài.