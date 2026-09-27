Bảng giá xe Ford Ranger 2026 lăn bánh mới nhất cùng đánh giá chi tiết phiên bản Wildtrak

Ford Ranger là dòng xe bán tải cỡ trung (mid-size pickup) đến từ thương hiệu xe hơi Ford của Mỹ, ra mắt lần đầu vào năm 1983. Trong dải sản phẩm bán tải toàn cầu của hãng, Ranger được định vị nằm giữa mẫu xe tải cỡ lớn F-Series và dòng xe nhỏ Ford Courier. Tại thị trường Việt Nam, Ford Ranger được lắp ráp trong nước và khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc bán tải trước các đối thủ cạnh tranh như Mitsubishi Triton, Mazda BT-50, Toyota Hilux, Nissan Navara và Isuzu D-Max.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Ford Ranger 2026

Dưới đây là mức giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản xe Ford Ranger tại các khu vực trên toàn quốc:

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại từ đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể của từng xe.

Ngoại thất cơ bắp và đậm chất Mỹ

Ford Ranger sở hữu diện mạo vững chãi nhờ hệ thống khung gầm mới kết hợp các đường nét gân guốc đặc trưng. Mặt ca-lăng nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn sơn đen, nối liền dải đèn chiếu sáng ban ngày và cụm đèn pha LED ma trận thông minh tạo hình chữ C trên bản Wildtrak. Hệ thống đèn này có khả năng tự động cân bằng góc chiếu và điều chỉnh cường độ luồng sáng theo điều kiện giao thông.

Thân xe tạo điểm nhấn bằng các vòm bánh xe cỡ lớn và các đường gân dập nổi dứt khoát. Xe được trang bị các tùy chọn mâm hợp kim nhôm đúc với kích thước 16 inch, 17 inch và 18 inch tùy phiên bản. Thùng hàng phía sau cũng được tối ưu kích thước để gia tăng khả năng chứa đồ, đi kèm cụm đèn hậu LED có đồ họa sắc nét.

Không gian nội thất hiện đại và tối ưu tiện nghi

Khoang lái của Ford Ranger có bước tiến lớn về mặt thị giác lẫn trải nghiệm người dùng. Khu vực táp-lô bố trí màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch đặt dọc, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto cùng hệ thống giải trí đa phương tiện SYNC 4. Phía sau vô-lăng 3 chấu bọc da là màn hình hiển thị kỹ thuật số 8 inch cung cấp đầy đủ thông số hành trình một cách trực quan.

Bên cạnh đó, phanh tay điện tử giúp tối ưu hóa không gian bệ điều khiển trung tâm so với phanh cơ truyền thống. Các hốc chứa đồ được phân bổ rộng rãi khắp xe từ bệ tỳ tay, táp-lô cho đến không gian bên dưới hàng ghế sau. Những trang bị cao cấp khác bao gồm điều hòa tự động hai vùng có cửa gió hàng ghế sau, sạc không dây và ghế lái chỉnh điện 8 hướng trên phiên bản cao cấp.

Hệ truyền động và khả năng vận hành off-road

Tại thị trường Việt Nam, Ford Ranger được phân phối với các cấu hình động cơ dầu diesel linh hoạt:

Động cơ diesel 2,0L Single Turbo: Công suất tối đa 170 mã lực tại 3.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 405 Nm tại 1.750–2.500 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số 6 cấp (số sàn hoặc tự động), trang bị trên bản XL, XLS và XLT.

Động cơ diesel 2,0L Bi-Turbo: Công suất tối đa 210 mã lực tại 3.750 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại 1.750–2.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 10 cấp, trang bị trên bản Wildtrak 2,0L.

Động cơ diesel 3,0L V6: Công suất tối đa 250 mã lực tại 3.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 600 Nm tại 1.750–2.250 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động hai cầu chủ động.

Xe được tích hợp hệ thống kiểm soát đường địa hình với 6 chế độ lái tùy biến: Bình thường, Tiết kiệm, Kéo và Tải nặng, Trơn trượt, Bùn đất và Cát sỏi. Khả năng gài cầu điện tử cùng khóa vi sai cầu sau hỗ trợ đắc lực khi di chuyển trên các cung đường địa hình khó.

Trang bị an toàn chủ động hỗ trợ người lái

Mẫu bán tải cỡ trung của Ford trang bị danh sách công nghệ an toàn đầy đủ bao gồm: hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp phòng tránh va chạm phía trước, hệ thống phanh sau va chạm, hỗ trợ phanh khi lùi, hệ thống camera 360 độ và 6 túi khí kết hợp túi khí đầu gối người lái trên các phiên bản cao cấp.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản Ford Ranger

Nhìn chung, Ford Ranger tiếp tục là mẫu bán tải toàn diện nhờ nền tảng khung gầm vững chắc, hàm lượng công nghệ an toàn cao và sự phong phú trong cấu hình vận hành. Mặc dù bán kính vòng quay 6.350 mm đòi hỏi người lái phải chú ý hơn khi xoay trở trong đô thị chật hẹp và tựa lưng hàng ghế thứ hai tương đối đứng khi đi xa, đây vẫn là lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu chở hàng kết hợp phục vụ gia đình.