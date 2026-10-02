Bảng giá ô tô Honda tháng 10/2026: Loạt mẫu xe giảm giá kèm miễn lãi suất trả góp
Honda Việt Nam áp dụng đợt ưu đãi kép bao gồm giảm giá và lãi suất trả góp dành cho các mẫu xe ô tô BR-V và HR-V bán ra thị trường tháng 10/2026.
Cụ thể, người tiêu dùng mua mẫu xe MPV đô thị Honda BR-V thời gian này sẽ nhận khoản hỗ trợ 100% mức thu lệ phí trước bạ, quy đổi thành giảm giá 62,9 triệu đồng và 70,5 triệu đồng lần lượt cho hai phiên bản G và L.
Bên cạnh giảm giá, khách hàng mua xe BR-V theo hình thức trả góp cũng sẽ được ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu tiên thông qua ngân hàng đối tác của Honda Việt Nam là VPBank. Riêng phiên bản BR-V L, khách mua xe sẽ nhận thêm gói quà tặng 1 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda.
Đối với mẫu xe Honda HR-V, liên doanh Nhật Bản áp dụng hình thức tặng thẳng 50 triệu đồng tiền mặt cho khách hàng mua 2 phiên bản thuần động cơ đốt trong G và L, kèm thêm gói quà tặng 1 năm bảo hiểm. Phiên bản HR-V G sẽ hưởng thêm ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu nếu người tiêu dùng mua trả góp.
Đối với phiên bản HR-V e:HEV RS trang bị hệ truyền động hybrid, Honda Việt Nam áp dụng hình thức giảm giá thông qua hỗ trợ 50% mức thu lệ phí trước bạ, quy đổi thành 42,15 triệu đồng.
Các mẫu xe còn lại trong danh mục sản phẩm ô tô của Honda là City, CR-V và Civic không nằm trong diện hưởng ưu đãi. Như vậy, mẫu xe Honda City đã rút khỏi danh sách hưởng lợi so với đợt ưu đãi tháng 9.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bang-gia-o-to-honda-thang-102026-loat-mau-xe-giam-gia-kem-mien-lai-suat-tra-gop-post362615.html