Bảng giá ô tô Honda tháng 10/2026: Loạt mẫu xe giảm giá kèm miễn lãi suất trả góp

Cụ thể, người tiêu dùng mua mẫu xe MPV đô thị Honda BR-V thời gian này sẽ nhận khoản hỗ trợ 100% mức thu lệ phí trước bạ, quy đổi thành giảm giá 62,9 triệu đồng và 70,5 triệu đồng lần lượt cho hai phiên bản G và L.

Bên cạnh giảm giá, khách hàng mua xe BR-V theo hình thức trả góp cũng sẽ được ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu tiên thông qua ngân hàng đối tác của Honda Việt Nam là VPBank. Riêng phiên bản BR-V L, khách mua xe sẽ nhận thêm gói quà tặng 1 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda.

Người tiêu dùng mua mẫu xe đa dụng Honda BR-V trong tháng 10 hưởng cùng lúc 3 hình thức ưu đãi . ﻿Ảnh: HVN

Đối với mẫu xe Honda HR-V, liên doanh Nhật Bản áp dụng hình thức tặng thẳng 50 triệu đồng tiền mặt cho khách hàng mua 2 phiên bản thuần động cơ đốt trong G và L, kèm thêm gói quà tặng 1 năm bảo hiểm. Phiên bản HR-V G sẽ hưởng thêm ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu nếu người tiêu dùng mua trả góp.

Đối với phiên bản HR-V e:HEV RS trang bị hệ truyền động hybrid, Honda Việt Nam áp dụng hình thức giảm giá thông qua hỗ trợ 50% mức thu lệ phí trước bạ, quy đổi thành 42,15 triệu đồng.

Các mẫu xe còn lại trong danh mục sản phẩm ô tô của Honda là City, CR-V và Civic không nằm trong diện hưởng ưu đãi. Như vậy, mẫu xe Honda City đã rút khỏi danh sách hưởng lợi so với đợt ưu đãi tháng 9.