Bảng giá linh kiện thay thế Xiaomi 18 Fold: Bo mạch chủ chạm mức kỷ lục hơn 23 triệu đồng

Xiaomi vừa chính thức công bố bảng giá linh kiện thay thế cho mẫu điện thoại gập cao cấp Xiaomi 18 Fold. Động thái này giúp người dùng nắm rõ chi phí dịch vụ hậu mãi, đồng thời phản ánh mức độ phức tạp trong cấu trúc phần cứng của dòng sản phẩm gập thế hệ mới.

Dữ liệu công bố cho thấy mức chi phí dịch vụ có sự phân hóa rõ rệt giữa các bộ phận. Trong khi các linh kiện ngoại vi có giá khá hợp lý, những thành phần cốt lõi như màn hình gập và bo mạch chủ lại có giá thay thế rất cao, thậm chí bo mạch phiên bản cao cấp nhất còn đắt hơn nhiều dòng smartphone cao cấp dạng thanh trên thị trường.

Chi phi thay linh kiện Xiaomi 18 Fold khá cao

Chi phí thay thế màn hình và bo mạch chủ: Tấm nền gập đắt đỏ, bo mạch chủ lập đỉnh

Màn hình luôn là bộ phận đắt giá trên các thiết bị gập do áp dụng cấu trúc tấm nền dẻo và cơ chế bản lề phức tạp. Nếu xảy ra hư hỏng ở màn hình chính bên trong của Xiaomi 18 Fold, chi phí thay mới được niêm yết ở mức 3,600 nhân dân tệ (tương đương khoảng 13,964,400 VND). Đối với màn hình phụ bên ngoài, chi phí sửa chữa nhẹ nhàng hơn đáng kể với mức 750 nhân dân tệ (khoảng 2,909,250 VND).

Tuy nhiên, bộ phận có chi phí thay thế tốn kém nhất trên thiết bị lại là bo mạch chủ. Tùy thuộc vào cấu hình dung lượng bộ nhớ, mức giá thay thế linh kiện này có sự chênh lệch lớn giữa các phiên bản.

Bo mạch chủ là linh kiện đắt đỏ nhất của Xiaomi 18 Fold

Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn RAM 12GB kết hợp bộ nhớ trong 256GB có giá thay thế bo mạch chủ là 3,900 nhân dân tệ (khoảng 15,128,100 VND). Phiên bản 12GB + 512GB yêu cầu mức phí 4,300 nhân dân tệ (khoảng 16,679,700 VND). Nếu nâng cấp lên bản 16GB + 512GB, chi phí tăng lên 4,600 nhân dân tệ (khoảng 17,843,400 VND).

Đặc biệt, phiên bản cấu hình cao cấp nhất trang bị 16GB RAM cùng bộ nhớ trong 1TB LPDDR6 có giá thay mainboard lên tới 5,930 nhân dân tệ (khoảng 23,002,470 VND). Mức phí này phản ánh mật độ tích hợp vi mạch và chi phí sản xuất linh kiện lưu trữ tốc độ cao trên thiết bị.

Bảng tổng hợp chi phí linh kiện chính trên Xiaomi 18 Fold

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết các thành phần linh kiện sửa chữa được quy đổi theo công bố từ Xiaomi:

Mặt lưng gốm đặc biệt, cụm camera và các linh kiện ngoại vi

Bên cạnh bo mạch và màn hình, người dùng lựa chọn phiên bản đặc biệt Xiaomi 18 Fold Ceramic Special Edition cũng cần lưu ý chi phí vật liệu. Do hoàn thiện từ chất liệu gốm silicon nitride cao cấp, việc thay thế nắp lưng này tiêu tốn 1,045 nhân dân tệ (khoảng 4,053,555 VND), cao hơn gấp 4 lần so với nắp lưng tiêu chuẩn có giá 250 nhân dân tệ (khoảng 969,750 VND).

Xiaomi 18 Fold là điện thoại gập mới nhất của Xiaomi

Trái ngược với các bộ phận cấu trúc chính, cụm linh kiện tiêu hao và mô-đun camera lại có biểu phí tương đối dễ tiếp cận. Viên pin dung lượng 6,000mAh chỉ tốn 259 nhân dân tệ (khoảng 1,004,661 VND) để thay mới.

Hệ thống cảm biến hình ảnh cũng được tách nhỏ chi phí sửa chữa: camera trước chỉ có giá 40 nhân dân tệ (khoảng 155,160 VND); ở mặt sau, ống kính góc siêu rộng có giá 55 nhân dân tệ (khoảng 213,345 VND), camera tele có giá 190 nhân dân tệ (khoảng 737,010 VND) và camera góc rộng chính là 200 nhân dân tệ (khoảng 775,800 VND). Các phụ kiện sạc và cáp kết nối chính hãng có giá lần lượt là 100 nhân dân tệ (khoảng 387,900 VND) và 19 nhân dân tệ (khoảng 73,701 VND).

Nhìn chung, bảng giá linh kiện của Xiaomi 18 Fold cho thấy bản chất của các dòng điện thoại gập cao cấp: tập trung giá trị vào bo mạch chủ và công nghệ màn hình uốn dẻo. Do đó, việc sử dụng cẩn thận và trang bị các gói bảo hành mở rộng vẫn là yếu tố thiết thực để giảm thiểu rủi ro tài chính trong quá trình sử dụng thiết bị.