Bảng giá linh kiện thay thế Xiaomi 18 Fold: Bo mạch chủ bản 1TB lên tới hơn 23 triệu đồng

Hãng công nghệ Xiaomi vừa công bố biểu phí thay thế linh kiện chính thức cho mẫu điện thoại gập Xiaomi 18 Fold. Trong khi màn hình gập thường được mặc định là linh kiện đắt giá nhất trên các dòng máy màn hình gập, bảng báo giá mới cho thấy bo mạch chủ của thiết bị mới chính là thành phần tốn kém nhất nếu người dùng gặp sự cố hỏng hóc.

Chi phi thay linh kiện Xiaomi 18 Fold khá cao

Bo mạch chủ chiếm chi phí sửa chữa cao nhất trên thiết bị

Màn hình bên trong của Xiaomi 18 Fold khi xảy ra nứt vỡ cần thay mới có mức giá 3.600 nhân dân tệ (tương đương khoảng 13.964.400 đồng). Màn hình phụ bên ngoài sở hữu mức phí thay thế thấp hơn đáng kể, được niêm yết ở mức 750 nhân dân tệ (khoảng 2.909.250 đồng).

Tuy nhiên, bo mạch chủ (mainboard) mới là linh kiện có chi phí đắt đỏ nhất. Tùy thuộc vào từng cấu hình dung lượng bộ nhớ, chi phí thay thế mainboard có sự phân cấp rõ rệt:

Phiên bản 12GB + 256GB: 3.900 nhân dân tệ (khoảng 15.128.100 đồng).

Phiên bản 12GB + 512GB: 4.300 nhân dân tệ (khoảng 16.679.700 đồng).

Phiên bản 16GB + 512GB: 4.600 nhân dân tệ (khoảng 17.843.400 đồng).

Phiên bản 16GB + 1TB LPDDR6: 5.930 nhân dân tệ (khoảng 23.002.470 đồng).

Mức giá 23 triệu đồng để thay mainboard cho bản 1TB thậm chí tương đương giá bán của nhiều dòng smartphone dạng phẳng phân khúc cao cấp hiện nay.

Bo mạch chủ là linh kiện đắt đỏ nhất của Xiaomi 18 Fold

Bảng giá chi tiết các thành phần linh kiện Xiaomi 18 Fold

Dưới đây là bảng tổng hợp các chi phí linh kiện chính hãng được công bố:

Chi phí nắp lưng gốm silicon nitride và cụm linh kiện ngoại vi

Bên cạnh bo mạch chủ và màn hình, phiên bản đặc biệt Xiaomi 18 Fold Ceramic Special Edition sử dụng mặt lưng bằng gốm silicon nitride có giá linh kiện thay thế lên tới 1.045 nhân dân tệ (khoảng 4.053.555 đồng). Con số này cao gấp hơn 4 lần so với nắp lưng của phiên bản tiêu chuẩn vốn chỉ có giá 250 nhân dân tệ (khoảng 969.750 đồng).

Xiaomi 18 Fold là điện thoại gập mới nhất của Xiaomi

Trái ngược với các bộ phận trọng yếu, nhóm linh kiện ngoại vi và cụm máy ảnh lại có mức phí bảo dưỡng tương đối dễ tiếp cận. Viên pin 6.000mAh có chi phí thay thế là 259 nhân dân tệ (khoảng 1.004.661 đồng). Camera trước có giá 40 nhân dân tệ (khoảng 155.160 đồng). Đối với hệ thống ba camera sau, cảm biến góc rộng có giá 200 nhân dân tệ (khoảng 775.800 đồng), ống kính tele là 190 nhân dân tệ (khoảng 737.010 đồng) và ống kính siêu rộng có giá 55 nhân dân tệ (khoảng 213.345 đồng). Ngoài ra, bộ sạc chính hãng và dây cáp dữ liệu được niêm yết mức giá tương ứng là 100 nhân dân tệ (khoảng 387.900 đồng) và 19 nhân dân tệ (khoảng 73.701 đồng).