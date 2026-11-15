Bảng giá lăn bánh Subaru Forester Hybrid 2026 vừa ra mắt thị trường Việt Nam

Mẫu xe Subaru Forester hiện đang phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với ba phiên bản 2.5 i-L EyeSight giá 1,299 tỷ đồng, 2.5 i-S EyeSight giá 1,399 tỷ đồng và mới nhất là phiên bản e-Boxer Hybrid 2026 có mức giá khuyến nghị 1,599 tỷ đồng.

Sau khi tính đủ các khoản cần nộp, tổng chi phí lăn bánh của phiên bản tiêu chuẩn Forester 2.5 i-L EyeSight sẽ dao động từ 1,431 - 1,471 tỷ đồng tùy từng địa phương. Trong khi đó, giá lăn bánh của phiên bản Forester 2.5 i-S EyeSight dao động từ 1,541 - 1,583 tỷ đồng.

Phiên bản mới nhất là Forester 2.5 e-Boxer Hybrid vừa chính thức ra mắt thị trường đầu tháng 11/2026 có tổng chi phí lăn bánh từ 1,761 - 1,807 tỷ đồng.

Subaru Forester được đánh giá cao ở khả năng vận hành và độ an toàn - Ảnh: MIV

So với một số đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ C hiện nay như Honda CR-V, Kia Sportage, Hyundai Tucson hay Ford Territory, giá bán lẻ và giá lăn bánh của Subaru Forester cao hơn do mẫu xe này nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Trong khi Subaru Forester phải chịu thuế nhập khẩu thì các đối thủ khác được miễn nhờ lắp ráp trong nước hoặc nhập khẩu từ các thị trường khu vực Đông Nam Á hưởng ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA).

Subaru Forester được đánh giá cao hơn hầu hết đối thủ ở khả năng vận hành, đặc biệt là động cơ boxer, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng và hệ khung gầm.

Đáng chú ý nhất là phiên bản Forester Hybrid 2026 trang bị hệ truyền động Strong Hybrid theo cấu trúc nối tiếp - song song. Cấu hình này cho phép xe vận hành linh hoạt bằng motor điện, động cơ xăng hoặc kết hợp cả hai tùy điều kiện di chuyển.

Trong đó, động cơ xăng Boxer 2.5L cho công suất cực đại 162 mã lực và mô-men xoắn cực đại 209 Nm. Motor điện có công suất 118 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm. Tổng công suất toàn hệ thống đạt 194 mã lực.

Khoang nội thất phiên bản mới Forester Hybrid 2026 - Ảnh: MIV

Theo công bố của nhà sản xuất, cấu hình này kết hợp với bình xăng dung tích lớn 63 lít giúp Forester Hybrid di chuyển quãng đường hơn 1.200 km với mỗi bình nhiên liệu đầy.

Phiên bản điện hoá này vẫn sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng SAWD nổi tiếng của Subaru thay vì dùng một motor điện riêng cho cầu sau như một số cấu hình hybrid khác. Đây là một điểm khác biệt rất đáng chú ý của Forester Hybrid khi tiếp tục gắn với đặc trưng của động cơ Boxer có trọng tâm thấp, đồng thời cho phép xe truyền lực tới cả bốn bánh. Motor điện bổ sung lực kéo ở tốc độ thấp, hỗ trợ xe trong những tình huống tăng tốc, leo dốc hoặc di chuyển trên địa hình khó.

Forester Hybrid trang bị dàn âm thanh cao cấp 10 loa Harman Kardon kèm thêm một loa siêu trầm kết hợp bộ khuếch đại 8 kênh. Màn hình giải trí trung tâm có kích thước 11,6 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Về an toàn, Forester 2.5 e-Boxer Hybrid trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái EyeSight 4.0 cải tiến được bổ sung camera đơn góc quét rộng hỗ trợ cho cụm camera kép như các bản thuần xăng. Gói ADAS này có các chức năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, phanh tránh va chạm và đánh lái tự động khẩn cấp…