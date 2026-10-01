Bảng giá lăn bánh Kia Carens Clavis 2026: Cao hơn bản trước và Hyundai Stargazer

Thaco Auto vừa chính thức ra mắt thị trường mẫu xe Carens Clavis. Đây thực tế là bản nâng cấp mới của Carens vẫn đang bán trên thị trường. Hãng xe Hàn Quốc cũng đồng thời duy trì cả hai bản nhằm tăng thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

Carens Clavis được phân phối với mức giá bán lẻ 639 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn 1.5G Deluxe, trong khi phiên bản 1.5G Luxury có giá khuyến nghị 679 triệu đồng.

Mẫu xe Kia Carens Clavis vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh: Thaco Auto

Sau khi cộng hết các chi phí bắt buộc, phiên bản Carens Clavis 1.5G Deluxe sẽ có tổng chi phí lăn bánh dao động từ 706 - 732 triệu đồng tùy từng địa phương, phiên bản cao cấp Carens Clavis 1.5G Luxury có giá lăn bánh từ khoảng 750 - 777 triệu đồng.

Như vậy, giá lăn bánh của Carens Clavis cao hơn đáng kể so với bản tiền nhiệm. Cụ thể, chi phí lăn bánh của phiên bản Carens Deluxe chỉ từ 618 - 643 triệu đồng, phiên bản Carens iVT từ 629 - 654 triệu đồng và phiên bản Carens Luxury từ 673 - 699 triệu đồng.

Thậm chí nếu so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng đến từ Hàn Quốc là Hyundai Stargazer 2026, chi phí lăn bánh của Kia Carens Clavis chênh lệch với khoảng cách cao hơn.

Thiết kế khoang lái phiên bản Carens Clavis Luxury - Ảnh: Thaco Auto

Cụ thể, nếu chỉ tính các chi phí trên giá niêm yết, giá lăn bánh của phiên bản Stargazer Đặc biệt chỉ từ 629 - 654 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Stargazer cao cấp có tổng chi phí lăn bánh 679 - 705 triệu đồng.

Đáng chú ý là hiện tại Hyundai Thành Công đang áp dụng khoản ưu đãi trị giá 117 triệu đồng cho Stargazer. Do đó, số tiền người tiêu dùng cần chi trả để đủ điều kiện lăn bánh Hyundai Stargazer sẽ được giảm thêm 100 triệu đồng xuống chỉ còn từ trên 500 triệu đồng.