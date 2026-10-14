Bảng giá lăn bánh Honda City 2026 cao nhất phân khúc sedan cỡ B

Honda Việt Nam vừa chính thức ra mắt thị trường bản nâng cấp mới City 2026 với hai phiên bản L và RS, cắt bỏ phiên bản tiêu chuẩn G. Cả hai phiên bản City 2026 vẫn giữ nguyên giá bán lẻ đề xuất lần lượt ở mức 539 triệu đồng và 569 triệu đồng.

Với các mức giá này, Honda City vẫn là mẫu xe có chi phí lăn bánh cao nhất phân khúc. Thậm chí nếu tính thêm các khoản giảm giá, người tiêu dùng mua các mẫu xe như Hyundai Accent, Toyota Vios hay Mazda2 còn tiết kiệm thêm hàng chục triệu đồng nhờ chính sách ưu đãi của nhà sản xuất và phân phối.

Bản nâng cấp Honda City 2026 vừa ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh: Hiền Nguyễn

Sau khi tính đầy đủ các chi phí bắt buộc, phiên bản Honda City L mới có giá lăn bánh dao động từ 595 - 620 triệu đồng, phiên bản Honda City RS từ 628 - 654 triệu đồng tuỳ từng địa phương.

Giá lăn bánh ô tô đăng ký lần đầu được tính trên cơ sở giá bán lẻ niêm yết cộng thêm các loại chi phí như lệ phí trước bạ, phí đăng kiểm, phí sử dụng đường bộ (tạm tính nộp 1 năm đầu), bảo hiểm trách nhiệm dân sự và lệ phí cấp biển số.

Honda City 2026 sở hữu một số điểm mới so với bản tiền nhiệm. Ngoài thất thay đổi các chi tiết ở tay nắm cửa, bộ vành hợp kim và cụm đèn hậu. Mẫu xe được bổ sung thêm hai màu ngoại thất mới nhưng người tiêu dùng sẽ phải chi thêm số tiền 8 triệu đồng.

Các nâng cấp ở tiện nghi có màn hình tăng từ 8 inch lên 10 inch trên phiên bản RS, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Khoang nội thất phiên bản City RS - Ảnh: Phan Anh

Các tiện ích tiêu chuẩn vẫn bao gồm dàn âm thanh 8 loa, lẫy chuyển số sau vô-lăng, chìa khóa thông minh và chức năng khởi động từ xa. Phiên bản cao cấp City RS được tích hợp hệ thống kết nối Honda Connect, hỗ trợ ba nhóm chức năng về an toàn/bảo mật, điều khiển từ xa và thuận tiện. Đáng chú ý là để sử dụng Honda Connect, mỗi năm người tiêu dùng sẽ phải trả phí thuê bao 1,2 triệu đồng, riêng năm đầu tiên được miễn phí.

Hệ truyền động trên Honda City 2026 vẫn giữ nguyên với động cơ xăng 1.5 DOHC i-VTEC cùng hộp số vô cấp CVT, công suất cực đại 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút.

Cả hai phiên bản Honda City 2026 đều trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái Honda Sensing trang bị tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản với các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động (AHB), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) và thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN).

Riêng phiên bản RS được bổ sung cảm biến đỗ xe phía sau. Các tính năng an toàn chủ động và bị động khác như 6 túi khí (bản RS), phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, camera lùi và phanh đĩa cho cả bốn bánh.

Bản nâng cấp Honda City sẽ chính thức bán ra thị trường từ hôm nay (14/10/2026).