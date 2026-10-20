Bảng giá lăn bánh hai mẫu xe mới MG GT và ZS Hybrid 2026 tại Việt Nam

MG Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường hai mẫu xe mới và đều được đánh giá cao cả ở thiết kế, trang bị tiện nghi, khả năng vận hành cũng chi phí sở hữu.

Trong đó, MG GT thực tế là thế hệ hoàn toàn mới của mẫu xe MG5 trước đây. Mẫu xe được phân phối với hai phiên bản Luxury và Premium, giá bán lẻ lần lượt 512 triệu đồng và 586 triệu đồng.

Mẫu xe MG GT cạnh tranh ở phân khúc sedan cỡ C.

Sau khi cộng các chi phí bắt buộc, giá lăn bánh của phiên bản GT Luxury dao động từ 565 – 590 triệu đồng tùy từng địa phương. Phiên bản cao cấp trang bị động cơ tăng áp GT Premium có giá lăn bánh từ 647 - 672 triệu đồng. Đây là các mức giá lăn bánh thấp nhất phân khúc sedan cỡ C hiện nay.

MG GT hiện là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe Honda Civic (giá 789 – 999 triệu đồng), Hyundai Elantra (giá 579 - 769 triệu đồng), Kia K5 (giá 769 - 935 triệu đồng) và Mazda3 (giá 569 - 719 triệu đồng).

Thế hệ hoàn toàn mới MG ZS Hybrid chỉ được phân phối duy nhất một phiên bản, giá bán lẻ khuyến nghị 668 triệu đồng. Thế hệ mới của mẫu gầm cao cỡ B được trang bị hệ truyền động hybrid công suất lên đến 197 mã lực, thuộc diện mạnh nhất phân khúc.

Mẫu xe MG ZS Hybrid thế hệ hoàn toàn mới.

Với giá bán lẻ niêm yết như trên, ZS Hybrid hiện có tổng chi phí lăn bánh từ 737 – 764 triệu đồng tùy từng địa phương nơi chủ sở hữu đăng ký lưu hành. Khoản chênh lệch về giá lăn bánh chủ yếu do mức thu lệ phí trước bạ (từ 10 - 12% giá tính thuế) và lệ phí cấp biển số (140.000 đồng hoặc 14 triệu đồng).

Các mức chi phí lăn bánh chi tiết ở bảng phía dưới được tính trên giá niêm yết, chưa bao gồm ưu đãi từ nhà phân phối. Hiện tại, người tiêu dùng mua mẫu xe ZS Hybrid được ưu đãi 20 triệu đồng tiền nhiên liệu, trong khi mẫu xe GT được giảm giá tương đương 50% mức thu lệ phí trước bạ. Như vậy, giá lăn bánh thực tế cuối cùng sẽ là giá lăn bánh trong bảng tính trừ đi các khoản ưu đãi.

Cả hai mẫu xe MG GT và ZS Hybrid đều có chế độ bảo hành 10 năm, bên cạnh chính sách cứu hộ 24/7 miễn phí.