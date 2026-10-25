Bảng giá iPhone 17 cuối tháng 10: Phân tích kỹ thuật và mức điều chỉnh trên toàn bộ dải máy

Sau khi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức ra mắt, thị trường ghi nhận sự điều chỉnh giá mạnh mẽ trên toàn bộ dải sản phẩm iPhone 17 vào cuối tháng 10/2026. Mức giá hiện tại trải rộng từ 16,79 triệu đồng cho phiên bản iPhone 17e đến cao nhất 58,89 triệu đồng cho phiên bản iPhone 17 Pro Max 2TB, mang lại nhiều lựa chọn tối ưu theo từng phân khúc nhu cầu và khả năng tài chính của người tiêu dùng.

Chi tiết bảng giá dòng iPhone 17 cuối tháng 10/2026

Mức giá điều chỉnh phản ánh rõ chiến lược phân tầng phần cứng của Apple, từ các phiên bản tiêu chuẩn, bản siêu mỏng iPhone Air cho đến dòng Pro cao cấp. Người dùng có thể theo dõi bảng giá tổng hợp các phiên bản bộ nhớ dưới đây:

Bộ đôi iPhone 17 Pro và Pro Max: Sức mạnh đồ họa và khả năng lưu trữ lớn

Ở nhóm cao cấp, iPhone 17 Pro Max phiên bản 256GB ghi nhận mức giá 33,59 triệu đồng, giảm đáng kể so với mức giá 37,99 triệu đồng ở thời điểm mở bán. Dù chưa phải là mức thấp nhất trong toàn bộ chu kỳ vòng đời, đây vẫn là mức giá giúp mẫu máy đầu bảng này tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn. Thiết bị được định vị tối ưu cho người dùng đòi hỏi màn hình lớn, thời lượng pin bền bỉ và không gian lưu trữ mở rộng tối đa lên tới 2TB.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro với mức giá khởi điểm 30,79 triệu đồng cho bản 256GB mang lại giải pháp thay thế cân bằng hơn cho những ai thích kích thước nhỏ gọn. Thiết bị chia sẻ phần lớn các trang bị phần cứng cao cấp tương tự bản Pro Max, đảm bảo hiệu năng xử lý tác vụ nặng và khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

iPhone Air: Bước đột phá thiết kế titan và chip A19 Pro

Bên cạnh dòng Pro truyền thống, iPhone Air trở thành tâm điểm chú ý nhờ sự kết hợp giữa thiết kế mỏng nhẹ và chất liệu khung vỏ titan. Sản phẩm được trang bị vi xử lý A19 Pro, đảm bảo khả năng xử lý đồ họa và thuật toán phức tạp tương đương dòng cao cấp.

Đáng chú ý, iPhone Air có mức giảm giá mạnh nhất trong đợt điều chỉnh này. Từng có mức giá khởi điểm ban đầu là 31,99 triệu đồng, phiên bản 256GB hiện được niêm yết ở mức 23,49 triệu đồng, tương đương mức giảm khoảng 8,5 triệu đồng (giảm 26,6%). Đây là mức chênh lệch hấp dẫn đối với người dùng tìm kiếm một thiết bị vừa sở hữu chip xử lý cao cấp vừa có thiết kế mỏng nhẹ thanh lịch.

iPhone 17 tiêu chuẩn: Màn hình 120Hz và tiêu chuẩn bộ nhớ mới

iPhone 17 bản tiêu chuẩn ghi nhận những nâng cấp kỹ thuật quan trọng nhằm nâng cao trải nghiệm thực tế. Kích thước màn hình được mở rộng từ 6,1 inch lên 6,3 inch, đồng thời bổ sung tần số quét 120Hz giúp các thao tác cuộn vuốt mượt mà hơn rõ rệt.

Ngoài ra, mẫu máy này còn được nâng cấp về chip xử lý và hệ thống camera. Đáng lưu ý, mức dung lượng bộ nhớ tối thiểu đã được nâng lên 256GB với giá khởi điểm 27,59 triệu đồng mà không tăng giá so với năm trước. Sự kết hợp này biến iPhone 17 thành phương án cân bằng cho người dùng muốn trải nghiệm công nghệ mới mà không cần chi thêm chi phí cho các dòng máy Pro.

iPhone 17e: Giải pháp tối ưu chi phí với modem C1X và Ceramic Shield 2

Hướng đến phân khúc dễ tiếp cận nhất, iPhone 17e là phiên bản kế nhiệm trực tiếp của iPhone 16e với giá bán từ 16,79 triệu đồng cho bản 256GB và 22,89 triệu đồng cho bản 512GB. Máy tập trung vào các trang bị cốt lõi với chip xử lý A19 tương đương iPhone 17 tiêu chuẩn.

Mặc dù vẫn duy trì màn hình 6,1 inch với tần số quét 60Hz và phong cách thiết kế tai thỏ, iPhone 17e được tăng cường độ bền thông qua lớp kính bảo vệ Ceramic Shield 2. Đặc biệt, việc tích hợp modem di động C1X hoàn toàn mới giúp thiết bị cải thiện chất lượng thu phát tín hiệu mạng, giảm thiểu tình trạng mất sóng ở các khu vực kết nối yếu. Đây là lựa chọn thiết thực cho người dùng ưu tiên độ bền, thời gian sử dụng lâu dài và mức chi phí hợp lý.