Bảng giá Honda Wave Alpha tháng 10/2026: Giảm nhẹ, từ 19,5 triệu đồng

Khác với những mẫu xe tay ga thiên về sự tiện nghi hay các dòng xe phân khối lớn mang phong cách thể thao, Wave Alpha hướng đến nhu cầu sử dụng thực dụng, phù hợp với việc di chuyển hằng ngày. Xe có kích thước tổng thể 1.913 x 689 x 1.076 mm và trọng lượng chỉ 96 kg, nhờ đó dễ điều khiển và linh hoạt khi di chuyển trong điều kiện giao thông đô thị.

Trang bị trên Wave Alpha được duy trì ở mức cơ bản. Đây vừa là điểm cộng, vừa là hạn chế của mẫu xe này. Dù không mang đến nhiều tiện nghi hay trải nghiệm công nghệ hiện đại, thiết kế đơn giản giúp xe dễ bảo dưỡng, chi phí sửa chữa tương đối thấp và người dùng có thể tự xử lý một số lỗi nhỏ trong quá trình sử dụng.

Về hệ thống vận hành, xe được trang bị giảm xóc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau dạng lò xo. Wave Alpha sử dụng bộ vành nan hoa 17 inch, kết hợp lốp có săm với kích thước 70/90-17M/C 38P ở bánh trước và 80/90-17M/C 50P ở bánh sau. Xe vẫn sử dụng phanh tang trống cho cả bánh trước và bánh sau, phù hợp với đặc tính vận hành và dải tốc độ của một mẫu xe số phổ thông.

Về động cơ, Honda Wave Alpha được trang bị máy xy-lanh đơn, dung tích 109,2 cc, làm mát bằng không khí. Động cơ cho công suất tối đa 6,12 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,44 Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe sử dụng hệ thống chế hòa khí thay vì phun xăng điện tử, với mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 1,72 lít/100 km.

Theo khảo sát, giá bán Honda Wave Alpha tại các đại lý hiện chỉ chênh lệch nhẹ so với mức giá bán lẻ đề xuất của Honda. Cụ thể, dưới đây là bảng giá xe máy Honda Wave Alpha cập nhật tháng 10/2026:

Lưu ý: Mức giá trên chỉ mang tính tham khảo. Giá bán thực tế có thể khác nhau tùy từng đại lý, khu vực và chính sách bán hàng tại từng thời điểm.