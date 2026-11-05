Bảng giá bán lẻ và ưu đãi Mazda mới nhất tháng 11/2026

Mazda CX-5 là mẫu xe đáng chú ý nhất. Người tiêu dùng mua mẫu SUV cỡ C trong tháng 11 sẽ được giảm giá tương đương 100% mức thu lệ phí trước bạ. Dựa trên các mức giá bán lẻ niêm yết hiện hành, giá trị ưu đãi của CX-5 có thể cao nhất hơn 90 triệu đồng.

Tuy vậy, đây vẫn đang là mẫu xe thuộc thế hệ cũ. Thế hệ hoàn toàn mới Mazda CX-5 2026 dự kiến sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm nay.

Người tiêu dùng mua mẫu xe Mazda CX-5 trong tháng 11/2026 được giảm giá tương đương 100% mức thu lệ phí trước bạ - Ảnh: Thaco Auto

Nhiều khả năng Thaco Auto sẽ duy trì phân phối cả hai thế hệ CX-5 nhằm tăng thêm tuỳ chọn cho người tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh mẫu xe vẫn đang duy trì vị thế ô tô động cơ đốt trong bán chạy trên thị trường. Theo chia sẻ từ Mazda Việt Nam, đã có hơn 1.500 chiếc CX-5 được tiêu thụ trong tháng 10, nâng tổng sản lượng bán hàng luỹ kế từ khi ra mắt thị trường lần đầu tiên đến nay vượt ngưỡng 140.000 chiếc.

Ở phân khúc SUV cỡ D cấu hình 7 chỗ ngồi, mẫu xe Mazda CX-8 bán ra thị trường tháng 11 sẽ được ưu đãi 50% mức thu lệ phí trước bạ, theo đó giá bán lẻ tiêu chuẩn chỉ còn từ 889 triệu đồng.

Ở nhóm xe đô thị, SUV CX-3 có giá ưu đãi từ 499 triệu đồng, mức giá tốt nhất từ trước đến nay. Mazda3 và CX-30 thế hệ 7G được ưu đãi đến 50 triệu đồng, giá sau ưu đãi từ 559 triệu đồng. Mẫu xe cỡ nhỏ Mazda2 sedan được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, giá bán lẻ ưu đãi chỉ còn từ 394 triệu đồng.

Ở nhóm sản phẩm cao cấp, lô xe đợt 2 gồm các mẫu SUV hybrid CX-60, CX-90 và MX-5 Miata dự kiến bàn giao trong tháng 11/2026. Đây vẫn đang là nhóm xe gặp nhiều khó khăn khi giá bán lẻ ở mức cao trong khi Mazda vẫn là thương hiệu phổ thông.