Bảng giá bán lẻ và ưu đãi Mazda mới nhất tháng 11/2026
Thaco Auto áp dụng đợt giảm giá sâu cho loạt mẫu xe Mazda bán ra thị trường tháng 11/2026, bao gồm CX-5, CX-8, CX-3, Mazda2, Mazda3 và CX-30.
Mazda CX-5 là mẫu xe đáng chú ý nhất. Người tiêu dùng mua mẫu SUV cỡ C trong tháng 11 sẽ được giảm giá tương đương 100% mức thu lệ phí trước bạ. Dựa trên các mức giá bán lẻ niêm yết hiện hành, giá trị ưu đãi của CX-5 có thể cao nhất hơn 90 triệu đồng.
Tuy vậy, đây vẫn đang là mẫu xe thuộc thế hệ cũ. Thế hệ hoàn toàn mới Mazda CX-5 2026 dự kiến sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm nay.
Nhiều khả năng Thaco Auto sẽ duy trì phân phối cả hai thế hệ CX-5 nhằm tăng thêm tuỳ chọn cho người tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh mẫu xe vẫn đang duy trì vị thế ô tô động cơ đốt trong bán chạy trên thị trường. Theo chia sẻ từ Mazda Việt Nam, đã có hơn 1.500 chiếc CX-5 được tiêu thụ trong tháng 10, nâng tổng sản lượng bán hàng luỹ kế từ khi ra mắt thị trường lần đầu tiên đến nay vượt ngưỡng 140.000 chiếc.
Ở phân khúc SUV cỡ D cấu hình 7 chỗ ngồi, mẫu xe Mazda CX-8 bán ra thị trường tháng 11 sẽ được ưu đãi 50% mức thu lệ phí trước bạ, theo đó giá bán lẻ tiêu chuẩn chỉ còn từ 889 triệu đồng.
Ở nhóm xe đô thị, SUV CX-3 có giá ưu đãi từ 499 triệu đồng, mức giá tốt nhất từ trước đến nay. Mazda3 và CX-30 thế hệ 7G được ưu đãi đến 50 triệu đồng, giá sau ưu đãi từ 559 triệu đồng. Mẫu xe cỡ nhỏ Mazda2 sedan được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, giá bán lẻ ưu đãi chỉ còn từ 394 triệu đồng.
Ở nhóm sản phẩm cao cấp, lô xe đợt 2 gồm các mẫu SUV hybrid CX-60, CX-90 và MX-5 Miata dự kiến bàn giao trong tháng 11/2026. Đây vẫn đang là nhóm xe gặp nhiều khó khăn khi giá bán lẻ ở mức cao trong khi Mazda vẫn là thương hiệu phổ thông.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bang-gia-ban-le-va-uu-dai-mazda-moi-nhat-thang-112026-post366371.html