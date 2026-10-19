Bảng điện xanh, VN Index vẫn 'bốc hơi' 16 điểm

Cụ thể, chốt phiên, sàn HoSE ghi nhận 162 mã tăng giá và 133 mã giảm giá. Tuy nhiên, áp lực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số chính đi ngược diễn biến chung của bảng điện.

Trong đó, VIC giảm 3,7%, lấy đi khoảng 12,5 điểm của VN Index. Bên cạnh VIC, các cổ phiếu ngân hàng như VCB, VPB, BID, STB, MBB, CTG và SSB cũng tạo sức ép lên thị trường. Ở chiều ngược lại, các mã BSR, VPL, MSN và GAS góp phần nâng đỡ chỉ số.

Kết phiên, VN Index giảm 16 điểm, tương đương 0,94%, xuống còn 1.689,8 điểm.

Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp, với 602 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch 13.056 tỷ đồng. VPB là mã thu hút dòng tiền nhiều nhất, với giá trị giao dịch đạt 734 tỷ đồng.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, nhóm này tiếp tục bán ròng trên sàn HoSE, kéo dài chuỗi bán ròng lên 19 phiên liên tiếp. Trong đó, VCB và VHM là 2 mã chịu áp lực bán ròng trên 100 tỷ đồng. Ở chiều mua, FRT là mã duy nhất ghi nhận giá trị mua ròng trên 100 tỷ đồng.