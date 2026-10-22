Bảng điểm đẹp chưa đủ, sinh viên thử sức làm nhà quản trị trong kỷ nguyên AI

Cuộc thi NextGen Manager 2026 với chủ đề “Chân dung nhà quản trị trong kỷ nguyên AI” hướng tới sinh viên hệ đại học tại các trường đại học, học viện trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, nhằm tạo cơ hội rèn luyện, đánh giá những năng lực quản trị mà doanh nghiệp quan tâm, từ tư duy phân tích, ra quyết định đến lãnh đạo, hợp tác và chịu trách nhiệm.

Đánh giá năng lực quản trị thay vì chỉ nhìn vào bảng điểm

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trưởng ban tổ chức, cho biết, trường xác định sứ mệnh là đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học - công nghệ chất lượng cao.

Điều đó được dựa trên 3 trụ cột: sáng tạo và chuyển giao tri thức, kỹ năng cho người học để phụng sự xã hội; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đại học Quốc gia Hà Nội giao và tự chủ tài chính.

Cuộc thi “Nhà quản trị thế hệ mới” được định vị trong trụ cột thứ nhất; xuất phát từ yêu cầu gắn đào tạo với thực tiễn và chuyển giao kỹ năng cho người học.

Theo ông Tuấn, hằng năm, các trường khối kinh tế đào tạo hàng nghìn cử nhân có bảng điểm tốt, nhưng điều doanh nghiệp cần ở một quản trị viên trẻ lại là thứ bảng điểm không đo được: ra quyết định khi thông tin chưa đủ, biết lựa chọn thứ tự ưu tiên trong công việc, biết thuyết phục người khác khi chưa có quyền hạn gì.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu khai mạc cuộc thi Nhà quản trị thế hệ mới 2026.

“Trí tuệ nhân tạo làm khoảng trống ấy lộ rõ hơn bao giờ hết: AI nâng mức sàn đầu ra của công việc, phần tạo nên khác biệt dịch sang đúng chỗ máy không làm thay. Dạy được những năng lực ấy là một việc, đo xem đã dạy tới đâu là việc khó hơn”, ông Tuấn nói.

Điểm đáng chú ý của NextGen Manager 2026 là áp dụng mô hình “Enterprise Assessment Center”, phương pháp đánh giá thường được sử dụng trong tuyển chọn và phát triển nhân sự quản lý tại doanh nghiệp.

Ba vòng thi, 6 nhóm năng lực

Ban tổ chức xây dựng khung đánh giá gồm 6 nhóm năng lực: tư duy phân tích và ra quyết định; tư duy hệ thống và sắp xếp ưu tiên; lãnh đạo và tạo ảnh hưởng; hợp tác và giao tiếp; đạo đức và trách nhiệm; trình bày và ngôn ngữ. Mỗi nhóm được mô tả thông qua năm mức hành vi có thể quan sát.

Theo TS Tạ Huy Hùng, Phó trưởng ban tổ chức, Phó trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế, cuộc thi gồm 3 vòng mang tên Discover, Decide và Deliver, tương ứng với ba yêu cầu cơ bản của công việc quản trị: hiểu vấn đề, ra quyết định và tạo ra kết quả.

Vòng 1 - Discover diễn ra ngày 7/11/2026. Thí sinh thực hiện video dài hai phút theo chủ đề lựa chọn và bài trắc nghiệm tư duy quản trị trực tuyến. Ban tổ chức dự kiến lựa chọn 40 thí sinh vào vòng tiếp theo.

Vòng 2 - Decide diễn ra ngày 21/11/2026, với hình thức thảo luận nhóm không có người dẫn. Các thí sinh được ghép nhóm ngẫu nhiên, cùng giải quyết một tình huống thực tiễn của doanh nghiệp. Không ai được chỉ định làm nhóm trưởng; giám khảo quan sát cách từng thành viên đóng góp, xử lý bế tắc và phối hợp để đưa nhóm đến kết quả. Sau vòng này, 16 thí sinh được lựa chọn vào chung kết.

Đông đảo sinh viên trong và ngoài trường quan tâm cuộc thi.

Vòng 3 - Deliver dự kiến diễn ra ngày 5/12/2026. Các đội giải quyết đề bài do doanh nghiệp đồng hành đặt ra, trình bày và bảo vệ phương án trước hội đồng giám khảo. Tiếp đó, sáu thí sinh xuất sắc nhất tham gia phần thi cá nhân để thể hiện khả năng xử lý tình huống quản trị độc lập.

Bên cạnh ba vòng thi, chương trình có hoạt động NextGen Business Field Trip ngày 14/11, tạo cơ hội để thí sinh trải nghiệm môi trường doanh nghiệp, và NextGen Gala Dinner Networking ngày 28/11, kết nối sinh viên với lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia.

Mỗi vòng có ít nhất hai giám khảo đến từ nhà trường và doanh nghiệp chấm độc lập; trường hợp chênh lệch điểm lớn sẽ được xem xét chấm lại. Đáng chú ý, thí sinh được phép sử dụng AI trong cuộc thi. Theo ban tổ chức, việc này phù hợp với thực tế công việc hiện nay, đồng thời giúp tập trung đánh giá những năng lực mà công nghệ không thể thay thế hoàn toàn, như xác định đúng vấn đề, chịu trách nhiệm với quyết định và phối hợp với con người.

Doanh nghiệp trực tiếp ra đề, đánh giá thí sinh

Một điểm khác biệt là đề bài vòng chung kết do doanh nghiệp đồng hành đưa ra, xuất phát từ những bài toán quản trị thực tế. Qua đó, sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức vào vấn đề cụ thể thay vì chỉ giải quyết các tình huống giả định trong giáo trình. Các doanh nghiệp đồng hành còn tham gia xây dựng đề bài, chấm thi và tạo cơ hội để sinh viên tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế.

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi là hơn 100 triệu đồng, gồm tám giải thưởng: giải Nhất, Nhì, Ba, ba giải Khuyến khích, giải Nhóm xuất sắc nhất và giải Cá nhân được yêu thích nhất. Các giải thưởng gồm tiền mặt, kỷ niệm chương, giấy chứng nhận, học bổng và cơ hội thực tập hoặc làm việc tại doanh nghiệp theo lựa chọn của hội đồng giám khảo.

Đại diện nhà trường, doanh nghiệp cùng phát động cuộc thi.

Theo ban tổ chức, cuộc thi được định hướng tổ chức thường niên, không giới hạn trong phạm vi Đại học Quốc gia Hà Nội. Sinh viên các trường đại học, học viện trên cả nước có thể đăng ký tham gia miễn phí. Cổng đăng ký tại website nextgen.vnuis.edu.vn dự kiến đóng vào hết ngày 31/10/2026.

Thông qua cuộc thi, Trường Quốc tế kỳ vọng tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, đồng thời giúp sinh viên nhận diện khoảng cách giữa kiến thức học thuật với yêu cầu thực tế của công việc quản trị, từ đó chủ động xây dựng lộ trình phát triển năng lực trước khi bước vào thị trường lao động.