Bảng đen có nguy cơ 'mất việc' khi AI, robot bước vào lớp

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, khu vực triển lãm đã quy tụ hơn 70 gian hàng từ các doanh nghiệp công nghệ, trường đại học cùng các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại sự kiện là giải pháp trí tuệ nhân tạo trên thiết bị. Tại đây, Qualcomm giới thiệu các nền tảng cho phép vận hành trực tiếp mô hình AI trên thiết bị tích hợp chip Snapdragon hoặc Dragonwing, giúp giảm thiểu độ trễ xử lý, hạn chế lưu chuyển dữ liệu lên đám mây và tăng cường tối đa tính bảo mật thông tin.

Một số giải pháp thiết bị và đào tạo kỹ thuật được giới thiệu qua thương hiệu LEYBOLD của LD DIDACTIC.

Tại Việt Nam, Qualcomm đã phát triển hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Hà Nội. Trung tâm R&D mới được tập đoàn khai trương tháng 5/2026 tập trung giai đoạn đầu vào AI và phát triển hệ thống trên chip, với định hướng mở rộng sang IoT và công nghệ ôtô.

Ở một góc khác, khách tham dự có thể trải nghiệm các giải pháp biến lớp học truyền thống thành không gian tương tác số. MAXHUB giới thiệu màn hình tương tác, bảng trắng điện tử, chia sẻ nội dung không dây và các công cụ hỗ trợ giáo viên kết nối nhiều thiết bị trong lớp học.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các nền tảng học tập ứng dụng AI cũng được giới thiệu. Efekta Education mang đến hệ thống hỗ trợ cá nhân hóa việc học theo thời gian thực, đồng thời cung cấp dữ liệu để giáo viên theo dõi tiến độ và nhận diện nhu cầu của từng học sinh.

Không chỉ AI, triển lãm còn có các công nghệ mô phỏng và thiết bị thực hành phục vụ đào tạo kỹ thuật. Các hệ thống liên quan đến robot, tự động hóa, PLC, thị giác máy, RFID, SCADA, IIoT và sản xuất thông minh được giới thiệu, giúp người học tiếp cận những công nghệ thường được sử dụng trong môi trường công nghiệp.

Một số nền tảng mô phỏng khác cho phép sinh viên điều hành doanh nghiệp ảo, thực hành các quyết định về tài chính, marketing, thị trường và quản trị trong môi trường tương tác. Trong khi đó, Eduten giới thiệu nền tảng học Toán số ứng dụng AI và trò chơi hóa.

Học sinh sử dụng công nghệ trong môi trường học tập số – nội dung gắn với các giải pháp giáo dục ứng dụng AI của Efekta. Ảnh: MOET

Theo ban tổ chức, hơn 70 gian hàng tại triển lãm trải rộng từ AI, nền tảng học tập số, cá nhân hóa giáo dục, ngoại ngữ, STEM, dữ liệu giáo dục, khảo thí đến thiết bị và giải pháp phòng học.

Điểm đáng chú ý là người tham dự không chỉ xem sản phẩm mà có thể trực tiếp trải nghiệm và trao đổi với các đơn vị phát triển công nghệ. Các cơ sở giáo dục có cơ hội tìm kiếm giải pháp cho dạy học, quản trị và nghiên cứu, trong khi doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tìm kiếm đối tác tại Việt Nam.

Triển lãm có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ như Qualcomm, Amazon Web Services, Google, Meta, ELSA Corp, Khan Academy, MAXHUB; cùng các tổ chức giáo dục, khảo thí như ETS, Cambridge University Press & Assessment, Pearson và NCUK.

Nhiều đại học quốc tế cũng tham gia, trong đó có Georgia Tech, University of Illinois Urbana-Champaign, University of Massachusetts Amherst, Chosun University và các trường đến từ Mỹ, Anh, Canada, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu.

Song song với triển lãm là các workshop về AI trong giáo dục, Big Data và cá nhân hóa học tập, hạ tầng giáo dục số, lớp học tương lai, khảo thí số, chứng chỉ quốc tế và kết nối đào tạo với việc làm.

Đến nay, hơn 800 đại biểu từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự Hội nghị và các hoạt động liên quan. Dự kiến các bên cũng ký kết, trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước và đối tác quốc tế.