Việc ban hành Bảng danh mục nhiệm vụ KPI dùng chung trong ngành kiểm sát nhân dân căn cứ Luật Tổ chức VKSND ngày 24/11/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức VKSND ngày 24/6/2025; Luật Cán bộ, công chức ngày 24/6/2025; Luật Viên chức ngày 10/12/2025.

Việc ban hành Bảng danh mục còn căn cứ Nghị quyết số 34/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Nghị quyết số 96-NQ/ĐU ngày 19/6/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao về tổ chức triển khai thực hiện việc đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong ngành Kiểm sát nhân dân; đồng thời, xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao.

Ảnh minh hoạ.

Về nội dung, Quyết định số 287/QĐ-VKSTC nêu rõ: Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng danh mục nhiệm vụ KΡΙ dùng chung trong ngành Kiểm sát nhân dân (Phiên bản 1.0).

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tội phạm và chuyển đổi số và các đơn vị liên quan hướng dẫn chi tiết việc chấm điểm KPI. Kết quả chấm điểm KPI là căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và xét duyệt các danh hiệu thi đua, khen thưởng.

Cục Tài chính VKSND tối cao hướng dẫn chi trả tiền thưởng từ Quỹ tiền thưởng biên chế của năm công tác (theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ) gắn liền với xếp loại điểm số KPI của cá nhân và đơn vị.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, Viện trưởng VKSND khu vực chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và bảo đảm tính chính xác của dữ liệu KPI của cơ quan, đơn vị.

Xem toàn văn Bảng danh mục nhiệm vụ KΡΙ dùng chung trong ngành Kiểm sát nhân dân (Phiên bản 1.0) tại đây: danh-muc-kpi.pdf