Bảng chi tiêu của vợ chồng Hà Nội khiến nhiều người giật mình: Thu nhập 35 triệu nhưng chỉ còn vài triệu để tiết kiệm

Thu nhập 35 triệu nhưng mỗi tháng chỉ dư 5-6 triệu

Thu nhập chưa cao lại đang phải thuê nhà, chi tiêu thế nào để vẫn có dư hàng tháng là bài toán không đơn giản. Cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây cũng có vướng mắc tương tự. Lương 2 người gộp lại được 35 triệu/tháng, dù đã cố gắng vun vén nhưng vẫn chẳng để được đồng nào.

"Vợ chồng em đang thuê nhà Hà Nội và chưa có con. Ngoài những khoản chi hàng tháng trong bảng, bọn em còn để ra 2 triệu đóng bảo hiểm, 1 triệu dự phòng lúc ốm đau, 3 triệu chuẩn bị cho việc sinh em bé và 1 triệu để đi du lịch.

Về ăn uống thì 80% thực phẩm bao gồm thịt, cá, trứng là bố mẹ gửi từ quê lên. Bọn em chủ yếu chỉ mua rau và hoa quả.

Sau khi trừ đi hết các khoản thì bọn em tiết kiệm được 5-6 triệu/tháng (có thể ít hơn nếu có việc phát sinh). Em đang thấy mức chi tiêu như hiện tại vẫn còn hoang quá, sau này nuôi con cũng căng thẳng, nên nhờ mọi người xem giúp em" - Cô viết.

Bảng chi tiêu của cặp vợ chồng ở Hà Nội

Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng tiền điện nước và wifi khá cao, nếu muốn tiết kiệm cần xem lại các khoản này, đồng thời hạn chế ăn hàng, chi tiêu cá nhân và vui chơi giải trí.

"Thuê nhà 3,5 triệu ở Hà Nội thì không phải quá đắt, nhưng tiền điện, nước, mạng và dịch vụ lên tới 3,1 triệu thì gần bằng tiền thuê nhà rồi. Nếu muốn tiết kiệm thêm, mình nghĩ nên xem lại khoản này trước, rồi giảm tiền ăn hàng xuống khoảng 1 triệu đồng/tháng. Sau này có con thì những khoản phát sinh sẽ còn nhiều hơn", một người khuyên.

"80% thịt, cá, trứng đã được bố mẹ gửi từ quê lên mà riêng tiền ăn vẫn hơn 3 triệu mỗi tháng thì mình thấy hơi cao. Hai vợ chồng có thể thử giảm ăn hàng, tự nấu nhiều hơn và theo dõi chi tiêu trong vài tháng. Những khoản tưởng nhỏ nhưng ăn ngoài thường xuyên sẽ đội ngân sách khá nhanh", một người nhận xét.

"Mình nghĩ nên tách tiền tiết kiệm ra ngay từ đầu tháng thay vì cuối tháng còn bao nhiêu mới để dành. Với thu nhập 35 triệu, hai vợ chồng chưa có con, nếu đặt mục tiêu tiết kiệm 10 triệu rồi coi đó là một khoản bắt buộc thì sẽ dễ kiểm soát các khoản còn lại hơn", một người chia sẻ.

Bí quyết cắt giảm chi tiêu hiệu quả mà không giảm chất lượng cuộc sống

Một trong những bước đầu tiên là rà soát toàn bộ chi tiêu trong ít nhất một tháng. Các khoản nhỏ như cà phê, đặt đồ ăn, mua sắm trực tuyến hay những gói dịch vụ ít sử dụng thường không gây chú ý ở từng lần thanh toán nhưng có thể tạo thành khoản đáng kể khi cộng lại.

Gia đình có thể chia chi tiêu thành ba nhóm: khoản bắt buộc, khoản cần thiết và khoản có thể điều chỉnh. Tiền thuê nhà, điện nước, bảo hiểm hay chi phí ăn uống cơ bản thuộc nhóm đầu tiên; trong khi ăn ngoài, mua sắm, giải trí có thể được đặt giới hạn theo tháng.

Ảnh minh họa

Với trường hợp trên, thay vì cắt toàn bộ tiền ăn hàng hoặc vui chơi, hai vợ chồng có thể đặt một mức ngân sách cụ thể. Khi đạt giới hạn, những khoản không cần thiết sẽ được chuyển sang tháng sau. Cách này giúp kiểm soát chi tiêu mà không tạo cảm giác phải từ bỏ hoàn toàn những nhu cầu cá nhân.

Một nguyên tắc khác là dành tiền tiết kiệm ngay khi nhận lương, thay vì chờ đến cuối tháng mới xem còn bao nhiêu. Nếu mục tiêu là chuẩn bị tài chính cho việc sinh con, khoản tiền này nên được tách riêng khỏi tài khoản chi tiêu hằng ngày.

Bên cạnh đó, với những món đồ không nằm trong kế hoạch, có thể áp dụng nguyên tắc chờ 24-48 giờ trước khi quyết định mua. Khoảng thời gian này giúp phân biệt nhu cầu thực sự với quyết định mua sắm theo cảm xúc.

Quan trọng hơn, không nên đánh đồng tiết kiệm với việc cắt giảm mọi khoản chi. Một kế hoạch tài chính bền vững cần dành chỗ cho cả dự phòng, bảo hiểm, nhu cầu cá nhân và những hoạt động giúp cân bằng cuộc sống.

Với gia đình có thu nhập 35 triệu đồng/tháng, chưa có con và đang thuê nhà, việc tiết kiệm 5-6 triệu đồng không nhất thiết đồng nghĩa với chi tiêu “hoang”. Điều đáng quan tâm là cơ cấu chi tiêu có phù hợp với thu nhập và mục tiêu sắp tới hay không. Nếu đang chuẩn bị cho việc sinh con, đây cũng là thời điểm phù hợp để rà soát các khoản cố định, xây dựng quỹ dự phòng và thử duy trì mức ngân sách mới trong vài tháng trước khi gia đình có thêm thành viên.