Bang Chan (Stray Kids) quyên góp 200 triệu won hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt tại Nepal

Ngày 19/9, JYP Entertainment thông báo Bang Chan đã trao tổng cộng 200 triệu won, tương đương khoảng 3,76 tỷ đồng cho hai tổ chức gồm Bệnh viện Phục hồi chức năng Seoul và Ủy ban UNICEF Hàn Quốc. Mỗi đơn vị nhận 100 triệu won.

Theo thông tin từ công ty quản lý, khoản tiền dành cho Bệnh viện Phục hồi chức năng Seoul sẽ được sử dụng để xây dựng các trung tâm phục hồi chức năng chuyên biệt, được thiết kế dựa trên độ tuổi và đặc điểm bệnh lý của từng nhóm bệnh nhân. Việc này nhằm tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận các chương trình phục hồi phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Trong khi đó, khoản quyên góp thông qua UNICEF Hàn Quốc sẽ được sử dụng cho hoạt động cứu trợ và khắc phục hậu quả trận lũ lụt nghiêm trọng tại Nepal. Nguồn kinh phí dự kiến hỗ trợ các nhu cầu cấp thiết của trẻ em và gia đình tại những khu vực bị ảnh hưởng, bao gồm nước sạch, vệ sinh, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, hỗ trợ tâm lý xã hội và xây dựng không gian học tập tạm thời.

Chia sẻ thông qua JYP Entertainment, Bang Chan cho biết anh muốn gửi một phần sự động viên đến những người đang trải qua giai đoạn khó khăn. "Tôi muốn mang đến một chút an ủi cho những người đang trải qua thời gian khó khăn và mệt mỏi. Tôi chân thành hy vọng nhiều người có thể sớm lấy lại cuộc sống thường nhật bình yên của mình", thành viên Stray Kids bày tỏ.

Khoản đóng góp mới cũng nối dài hoạt động thiện nguyện mà Bang Chan duy trì trong nhiều năm qua. Nam ca sĩ từng nhiều lần lựa chọn sinh nhật của mình làm dịp thực hiện các hoạt động cộng đồng.

Ngày 3/10/2025, nhân sinh nhật, Bang Chan quyên góp tổng cộng 200 triệu won. Trong đó, 100 triệu won được gửi tới Samsung Medical Center nhằm hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhi và thanh thiếu niên; 100 triệu won còn lại được trao cho UNICEF Hàn Quốc để hỗ trợ trẻ em trên toàn thế giới.

Trước đó, vào năm 2024, nam ca sĩ đóng góp 100 triệu won cho các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật phát triển thông qua Community Chest of Korea. Với khoản đóng góp này, anh được ghi nhận là thành viên của Honor Society - nhóm các nhà tài trợ có mức đóng góp lớn cho hoạt động xã hội tại Hàn Quốc.

Bang Chan cũng từng cùng các thành viên Stray Kids chung tay hỗ trợ những khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Năm 2025, nhóm quyên góp cho công tác khắc phục hậu quả các vụ cháy rừng tại Gyeongsang, đồng thời đóng góp hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn ở Hong Kong.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Bang Chan những năm qua còn gây chú ý với vai trò nghệ sĩ trực tiếp tham gia sáng tác. Theo dữ liệu của Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA), anh hiện là tác giả của 244 ca khúc và được ghi nhận là một trong những thần tượng K-pop có số lượng tác phẩm đăng ký bản quyền cao.

Ở tuổi nghề ngày càng vững vàng, Bang Chan vẫn hoạt động cùng Stray Kids trên sân khấu quốc tế. Nhóm đang mở rộng các hoạt động toàn cầu với lễ hội âm nhạc mang tên STRAYCITY và chuyến lưu diễn RUN IT.

Việc tiếp tục dành những khoản đóng góp đáng kể cho các hoạt động xã hội cho thấy bên cạnh lịch trình nghệ thuật, Bang Chan vẫn duy trì sự quan tâm tới nhiều nhóm đối tượng cần được hỗ trợ, từ trẻ em, bệnh nhân, người khuyết tật phát triển cho tới những cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.