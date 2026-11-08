Băng cassette hồi sinh giữa thời AI

Băng từ vẫn được sử dụng để lưu trữ dữ liệu nhờ chi phí thấp. Ảnh: Bloomberg.

Fujifilm vừa công bố khoản đầu tư 10 tỷ yên (63 triệu USD) nhằm mở rộng sản xuất băng từ lưu trữ dữ liệu tại Nhật Bản. Công ty đặt mục tiêu nâng năng lực sản xuất lên gấp 5 lần so với năm 2025, giữa lúc nhu cầu lưu trữ dữ liệu phục vụ AI tăng mạnh.

Theo ifanr, khoản đầu tư được triển khai từ năm 2027 tại nhà máy Odawara, tỉnh Kanagawa. Đây là đợt mở rộng cơ sở chuyên sản xuất băng từ LTO lớn nhất của Fujifilm trong gần 20 năm.

Động thái này gây chú ý khi băng từ bị coi là công nghệ lưu trữ lỗi thời. Tuy nhiên, loại sản phẩm Fujifilm đang sản xuất khác với thẻ cassette nghe nhạc trước đây. Chúng được thiết kế để lưu trữ lượng lớn dữ liệu trong các trung tâm máy chủ.

Sự phát triển của AI là một trong những nguyên nhân thúc đẩy nhu cầu này. Các doanh nghiệp cần lưu giữ dữ liệu huấn luyện, nhật ký vận hành, phiên bản mô hình cũ và những tài liệu có thể cần sử dụng lại trong tương lai.

Khác với hệ thống lưu trữ trực tuyến, băng từ có thể được tháo ra và bảo quản mà không cần cấp điện liên tục. Điều này giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, làm mát và duy trì thiết bị.

Fujifilm ước tính hệ thống băng từ tự động có thể cắt khoảng 86% tổng chi phí sở hữu và 95% lượng khí thải carbon so với giải pháp sử dụng hoàn toàn ổ cứng, trong điều kiện lưu trữ 100 PB (1 PB = 1 triệu GB) dữ liệu suốt 10 năm.

Việc lưu trữ ngoại tuyến còn giúp hạn chế rủi ro từ mã độc tống tiền. Ngay cả khi hệ thống máy chủ bị tấn công, dữ liệu trên băng từ đã ngắt kết nối vẫn có thể được bảo vệ. Song, công nghệ này không phù hợp với những tác vụ cần truy xuất nhanh. Băng từ phải được đọc theo trình tự nên việc tìm kiếm một tệp riêng lẻ thường mất nhiều thời gian hơn ổ cứng hoặc SSD.

Fujifilm đầu tư mạnh vào việc sản xuất băng từ. Ảnh: Bloomberg.

Hugues Meyrath, CEO Quantum cho biết lượng dữ liệu tăng chưa từng có đang tạo sức ép lên chi phí, năng lượng và khả năng bảo vệ hệ thống. Ông tin rằng băng từ sẽ trở thành thành phần quan trọng trong hạ tầng lưu trữ hiện đại.

Dữ liệu từ LTO Program phần nào phản ánh xu hướng này. Năm 2024, tổng dung lượng băng từ LTO xuất xưởng đạt kỷ lục 176,5 EB (1 EB = 1 triệu TB). Con số giảm xuống 160,3 EB trong năm 2025 nhưng tăng trưởng trở lại 57% trong quý I/2026 so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, công nghệ băng từ vẫn liên tục được cải tiến. Cuối năm 2025, Fujifilm giới thiệu LTO Ultrium 10 với dung lượng gốc 40 TB mỗi hộp. Nếu dữ liệu có thể nén theo tỷ lệ lý tưởng 2,5:1, dung lượng lý thuyết có thể đạt 100 TB.