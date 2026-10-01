Bang California (Mỹ) ban hành luật bảo vệ người lao động trước rủi ro AI

Cụ thể, đạo luật SB 947 cấm người sử dụng lao động chỉ dựa vào hệ thống tự động để kỷ luật hoặc sa thải nhân viên. Khi chủ yếu dựa vào hệ thống này để đưa ra quyết định, người sử dụng lao động phải có người kiểm chứng bằng các thông tin liên quan làm căn cứ.

Trong khi đó, đạo luật SB 951 yêu cầu người sử dụng lao động bổ sung thông tin liên quan đến AI vào thông báo trước khi tiến hành sa thải hàng loạt, di dời hoặc đóng cửa cơ sở thuộc diện phải thông báo theo luật bang California. Quy định này áp dụng khi AI hoặc công nghệ tự động là nguyên nhân hoàn toàn hoặc chủ yếu khiến người lao động mất việc do thay thế hoặc tự động hóa công việc.

Liên đoàn các nghiệp đoàn lao động California bảo trợ hai đạo luật trên. Tuy nhiên, Phòng Thương mại California phản đối cả hai, viện dẫn chi phí tuân thủ và nguy cơ phải chịu các khoản phạt.

Hai đạo luật còn lại tập trung hạn chế giám sát tại nơi làm việc. Đạo luật AB 1883 hạn chế việc sử dụng AI để suy đoán cảm xúc hoặc thu thập dữ liệu về hệ thần kinh, còn đạo luật AB 1331 về cơ bản cấm sử dụng công nghệ để giám sát trong nhà vệ sinh tại nơi làm việc.

Trong một tuyên bố, Thống đốc Newsom nhấn mạnh AI cần mở rộng cơ hội, không gây tổn hại đến người lao động và gia đình họ. Ông khẳng định California đặt con người ở vị trí trung tâm trong bối cảnh công nghệ này đang định hình lại môi trường làm việc.