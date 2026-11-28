Năm 1961, CIA phát hiện một trạm trôi dạt bị bỏ hoang của Liên Xô nằm sâu trong vùng Bắc Cực, nhưng việc thu thập thông tin tình báo từ đó dường như là điều bất khả thi. Ba năm trước đó, nhà phát minh Robert Fulton đã phát triển hệ thống cứu hộ trên không Skyhook, sử dụng dây cáp được nâng bằng khinh khí cầu để đưa người từ mặt đất lên máy bay đang bay ngang qua. Trong Chiến dịch Coldfeet, CIA đã sử dụng thành công công nghệ Skyhook chưa được thử nghiệm của Fulton để giải cứu hai đặc vụ và 150 pound vật liệu nghiên cứu của Liên Xô từ trạm không gian bỏ hoang.