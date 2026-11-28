Băng biển tác động đến hệ sinh thái Nam Cực
Theo thông báo ngày 27/11/2026 của Cơ quan Nam Cực Australia (AAD), dữ liệu vệ tinh cho thấy diện tích băng biển bao quanh Nam Cực vào giữa tháng 10 vừa qua thấp hơn khoảng 2,3 triệu km², tương đương 12%, so với mức trung bình dài hạn cùng thời điểm.
Đây là mức thấp nhất từng được ghi nhận trong tháng 10 theo số liệu quan trắc vệ tinh. Tình trạng này làm gia tăng lo ngại về những tác động đối với hệ sinh thái Nam Cực, đặc biệt là chim cánh cụt hoàng đế và nhuyễn thể krill – mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn ở Nam Đại Dương.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bang-bien-tac-dong-den-he-sinh-thai-nam-cuc-post1406503.html