Bảng B, hạng 1, FIFA ASEAN Cup 2026: Quyết liệt tranh ngôi đầu

Lúc 19 giờ 30 ngày 29-9, tại sân Si Jalak Harupat (Indonesia) sẽ diễn ra trận đấu được mong chờ nhất trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng B, hạng 1, FIFA ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam. Không đơn thuần là trận cầu tranh ngôi đầu vòng bảng, đây còn là cuộc chiến mang tính quyết định tấm vé duy nhất dẫn vào trận chung kết giải đấu.

Đội tuyển Thái Lan phiên bản toàn diện

Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026 không còn là hình ảnh của một đội tuyển Thái Lan từng để thua Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2026. Huấn luyện viên Anthony Hudson đã thực hiện một cuộc đại tu toàn diện ở cả 3 tuyến, biến đội bóng xứ chùa Vàng trở thành phiên bản mạnh mẽ và đa dạng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ở khung thành, thủ môn Patiwat Khammai cao 1m86 trở lại thay cho Kampol nhằm cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát không gian và bắt bóng bổng trước khung thành của Thái Lan. Hàng phòng ngự được tăng cường với sự trở của 3 trụ cột dày dạn kinh nghiệm là Nicholas Mikelson, Kritsada Kaman và Suphanan Bureerat, những người có trên 30 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Đây là hàng thủ có chiều sâu và kinh nghiệm quốc tế hơn hẳn so với phiên bản đã để Việt Nam ghi bàn ở trận chung kết AFF Cup cách đây ít lâu.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik và Đình Bắc thể hiện quyết tâm vượt qua đội tuyển Thái Lan trong cuộc chạm trán tới đây. Nguồn: VFF

Khu tuyến giữa của Thái Lan mới là điểm đáng chú ý nhất. Chanathip Songkrasin tái xuất trong đội hình đội tuyển Thái Lan dù cầu thủ này chưa thi đấu phút nào trong chiến thắng nhẹ nhàng của Thái Lan ở trận ra quân. Cùng với đó, Supachok Sarachat và Teerapat Puetong đang chơi cho câu lạc bộ giải hạng nhì Nhật Bản đã trở lại bên cạnh những cầu thủ từng gây khó dễ cho đội tuyển Việt Nam ở hai trận chung kết AFF Cup 2026 như Sarach Yooyen, Seksan Ratree và Kakana Khamyok.

Không chỉ vậy, hàng tấn công của đội tuyển Thái Lan cũng thêm phần uy lực với sự bổ sung Supachai Jaided và Jude Soonsup-Bell (cầu thủ đang thi đấu ở giải hạng tư Anh), cũng là chân sút có bàn thắng đầu tiên cho Thái Lan ở trận ra quân gặp Pakistan. Ngoài ra, chân sút Teerasak Poeiphimai, cầu thủ đã có 4 bàn thắng tại AFF Cup 2026 tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi có cú hat-trick vào lưới Pakistan, giúp đội tuyển Thái Lan có chiến thắng đậm 4-0, qua đó tạm dẫn đầu bảng B.

Đội tuyển Việt Nam vắng Xuân Son vì chấn thương

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu mang tính quyết định ngôi đầu bảng B với đội tuyển Thái Lan trong tình cảnh Nguyễn Xuân Son - chân sút nguy hiểm nhất và là mối đe dọa số 1 của hàng thủ đối phương bị chấn thương cơ đùi sau, cần 4-6 tuần hồi phục. Đây là thiệt thòi lớn trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang cần một tiền đạo có khả năng dứt điểm sắc bén trước hàng thủ mạnh của Thái Lan.

Tuy nhiên, trong tay Huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn còn những quân bài chất lượng như: William Minh Hoàng, Đình Bắc, Hai Long - những cầu thủ có khả năng ghi bàn ở nhiều vị trí, một phương án thay thế đáng tin cậy. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam với bộ khung Adou Minh, Việt Anh, Tiến Anh sau trận thắng giữ sạch lưới trước Philippines được đánh giá là ổn định hơn so với thời điểm chung kết AFF Cup, qua đó giúp Lê Giang Patrik tập trung toàn tâm toàn ý giữ vững khung thành.

Thống kê cho thấy, trong 5 lần gặp nhau gần đây, đội tuyển Việt Nam có 3 trận thắng, 1 hòa, 1 thua trước Thái Lan. Đây sẽ là lợi thế tâm lý rất lớn cho thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang-sik trong cuộc chạm trán tới đây với Thái Lan. Tuy vậy, như chính ông Kim Sang-sik nhấn mạnh trong cuộc trả lời giới truyền thông trước trận đấu, những con số thống kê trong quá khứ phải gác lại, bởi trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng B, hạng 1 FIFA ASEAN Cup tới đây là cuộc chiến hoàn toàn mới, nơi chỉ có 1 đội được đi tiếp sau khi kết thúc vòng bảng.

Nhiều khả năng Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ chọn phương án phòng thủ chắc chắn với đội hình 5 hậu vệ hoặc bổ sung thêm nhân sự kiểm soát tuyến giữa, trước khi tìm kiếm cơ hội phản công nhanh, tận dụng tốc độ của Đình Bắc và Hoàng Hên. Bài học từ trận chung kết AFF Cup hay trận thắng nhọc nhằn trước Philippines mới đây cho thấy đội tuyển Việt Nam biết cách chịu đựng áp lực và phản đòn hiệu quả, từ đó hướng đến kết quả tốt trong cuộc đối đầu với đội tuyển Thái Lan được đánh giá rất mạnh ở giải đấu này.