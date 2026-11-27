Tại buổi ra mắt, ban tổ chức công bố và trao quyết định thành lập mô hình; ra mắt ban chủ nhiệm gồm 7 thành viên do ông Lý A Kỷ - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Pa Cheo, làm chủ nhiệm. Hội nghị thông qua quy chế hoạt động và tổ chức ký cam kết thực hiện mô hình giữa ban chủ nhiệm và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Trao quyết định thành lập mô hình "Thôn không có tảo hôn, không có nữ dưới 18 tuổi sinh con".

Thôn Pa Cheo có 100% dân số là người Mông. Từ năm 2024 đến thời điểm báo cáo, thôn không ghi nhận trường hợp tảo hôn nhưng có 10 trường hợp nữ dưới 18 tuổi sinh con, trong đó năm 2024 và 2025 mỗi năm có 4 trường hợp, năm 2026 có 2 trường hợp. Mô hình được triển khai nhằm duy trì kết quả phòng, chống tảo hôn, giúp thanh thiếu niên sớm tiếp cận kiến thức, dịch vụ tư vấn về sức khỏe sinh sản.

Theo quy chế, mô hình sinh hoạt ít nhất mỗi quý một lần. Thôn phấn đấu 100% hộ dân được tuyên truyền và ký cam kết chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình. Ban chủ nhiệm trực tiếp gặp gỡ các hộ có con trong độ tuổi vị thành niên để trao đổi về phòng, chống tảo hôn, chăm sóc sức khỏe sinh sản và vận động cha mẹ tạo điều kiện cho con em tiếp tục học tập, học nghề.