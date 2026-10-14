Bản Xèo phát huy vai trò thầy mo, thầy cúng trong xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Hiện xã Bản Xèo có 49 thầy mo, thầy cúng và người thực hành tín ngưỡng dân gian tại 10 thôn. Thời gian qua, lực lượng này đã phát huy uy tín trong cộng đồng, tích cực vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tham gia hòa giải, giữ gìn an ninh, trật tự và phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, tình trạng tổ chức tang lễ kéo dài, sinh con dưới 18 tuổi vẫn còn xảy ra, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, các đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp phát huy vai trò của thầy mo, thầy cúng trong gìn giữ phong tục tốt đẹp, từng bước xóa bỏ tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ tại thôn, bản.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bàn Thanh Thảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tăng cường phối hợp với thầy mo, thầy cúng, già làng, người có uy tín tuyên truyền thực hiện hương ước, quy ước; vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn. Đồng thời, thành lập nhóm zalo để trao đổi thông tin, phát huy vai trò của phụ nữ trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hệ quả của việc sinh con dưới 18 tuổi.

Đồng chí cũng yêu cầu UBND xã gắn việc xóa bỏ hủ tục với phát triển sản xuất, giảm nghèo; Phòng Văn hóa - Xã hội xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp từng địa bàn. Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở thôn chủ động nắm tình hình, kịp thời vận động, ngăn ngừa các hành vi vi phạm.

Ký cam kết thực hiện quy ước, hương ước về cải tạo phong tục tập quán lạc hậu giữa các thầy mo, thầy cúng với MTTQ và UBND xã.

Tại hội nghị đã diễn ra hoạt động ký cam kết giữa các thầy mo, thầy cúng với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về thực hiện hương ước, quy ước, cải tạo phong tục, tập quán lạc hậu. Qua đó, khẳng định trách nhiệm nêu gương của những người thực hành tín ngưỡng trong tổ chức nghi lễ tiết kiệm, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, chung tay xây dựng đời sống văn minh ở cơ sở.